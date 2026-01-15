Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ

Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілась із главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Оглянули разом наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва, а також обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, передає УНН.

Деталі

Свириденко зауважила, що візит Георгієвої до Києва, який припав на час складної ситуації в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішої за 20 років зими, - важливий знак підтримки України.

Оглянули разом наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва. Безперечно, росія продовжує умисний терор цивільних людей і спробу використати мороз як зброю проти українців, зламати наш моральний дух і змусити піти на поступки. Це черговий акт геноциду українського народу - повідомила Свириденко.

Крім того, прем'єра подякувала главі МВФ за особисте залучення до допомоги нашій державі в часи серйозних викликів, як фінансовими інструментами, так і адвокацією підтримки України серед партнерів.

Окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності. МВФ є одним з ключових міжнародних фінансових партнерів України. Вдячна за знак дружби та солідарності з українським народом, який під час зустрічі передали представники Ради директорів МВФ. Ми цінуємо нашу співпрацю - резюмувала Свириденко.

