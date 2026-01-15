Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з главою МВФ Крісталіною Георгієвою, оглянувши наслідки ворожих ударів по енергооб'єкту Києва. Вони обговорили підготовку до ухвалення програми підтримки МВФ для України.
Деталі
Свириденко зауважила, що візит Георгієвої до Києва, який припав на час складної ситуації в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішої за 20 років зими, - важливий знак підтримки України.
Оглянули разом наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва. Безперечно, росія продовжує умисний терор цивільних людей і спробу використати мороз як зброю проти українців, зламати наш моральний дух і змусити піти на поступки. Це черговий акт геноциду українського народу
Крім того, прем'єра подякувала главі МВФ за особисте залучення до допомоги нашій державі в часи серйозних викликів, як фінансовими інструментами, так і адвокацією підтримки України серед партнерів.
Окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності. МВФ є одним з ключових міжнародних фінансових партнерів України. Вдячна за знак дружби та солідарності з українським народом, який під час зустрічі передали представники Ради директорів МВФ. Ми цінуємо нашу співпрацю
