Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 4152 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 10841 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 40937 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 53386 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 30777 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30934 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49746 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40523 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41418 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35553 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 29102 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 18849 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 26969 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 35897 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 16186 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 35922 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 40929 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 53378 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 55576 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 68548 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Наталія Калмикова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 18869 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42029 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 75911 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67002 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 71070 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
MIM-104 Patriot

Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з главою МВФ Крісталіною Георгієвою, оглянувши наслідки ворожих ударів по енергооб'єкту Києва. Вони обговорили підготовку до ухвалення програми підтримки МВФ для України.

Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ

Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілась із главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Оглянули разом наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва, а також обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, передає УНН.

Деталі

Свириденко зауважила, що візит Георгієвої до Києва, який припав на час складної ситуації в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішої за 20 років зими, - важливий знак підтримки України.

Оглянули разом наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва. Безперечно, росія продовжує умисний терор цивільних людей і спробу використати мороз як зброю проти українців, зламати наш моральний дух і змусити піти на поступки. Це черговий акт геноциду українського народу 

- повідомила Свириденко.

Крім того, прем'єра подякувала главі МВФ за особисте залучення до допомоги нашій державі в часи серйозних викликів, як фінансовими інструментами, так і адвокацією підтримки України серед партнерів.

Окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності. МВФ є одним з ключових міжнародних фінансових партнерів України. Вдячна за знак дружби та солідарності з українським народом, який під час зустрічі передали представники Ради директорів МВФ.  Ми цінуємо нашу співпрацю 

- резюмувала Свириденко.

Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року15.01.26, 08:16 • 30931 перегляд

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Україна
Київ