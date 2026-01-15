$43.180.08
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 16728 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 48333 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 60949 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 34144 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32333 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51300 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41376 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42784 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37446 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Російський удар залишив понад 400 тисяч харків'ян без світла та тепла - Зеленський

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову понад 400 тисяч людей залишилися без світла та тепла, повідомив Президент Зеленський.

Російський удар залишив понад 400 тисяч харків'ян без світла та тепла - Зеленський

У результаті сьогоднішнього удару рф по Харкову понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Зеленський поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру України, а також на житлові будинки.

Лише сьогодні росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла 

- цитує ОП слова Зеленського.

Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ15.01.26, 18:08 • 1954 перегляди

Нагадаємо

Як повідомив мер Ігор Терехов, рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Володимир Зеленський
Україна
Харків