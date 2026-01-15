Російський удар залишив понад 400 тисяч харків'ян без світла та тепла - Зеленський

У результаті сьогоднішнього удару рф по Харкову понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Зеленський поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру України, а також на житлові будинки.

Лише сьогодні росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла - цитує ОП слова Зеленського.

Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ

Нагадаємо

Як повідомив мер Ігор Терехов, рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова.