Украину завтра ждет еще один день с отключениями света

Завтра Украину ждет еще один день с отключениями. Как сообщили в Укрэнерго, свет будут выключать во всех областях, передает УНН.

Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

