Украину завтра ждет еще один день с отключениями света
Киев • УНН
В Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений и ограничении мощности 16 января по всей Украине. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра Украину ждет еще один день с отключениями. Как сообщили в Укрэнерго, свет будут выключать во всех областях, передает УНН.
Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
