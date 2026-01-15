$43.180.08
14:15
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Украину завтра ждет еще один день с отключениями света

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений и ограничении мощности 16 января по всей Украине. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.

Украину завтра ждет еще один день с отключениями света

Завтра Украину ждет еще один день с отключениями. Как сообщили в Укрэнерго, свет будут выключать во всех областях, передает УНН.

Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина