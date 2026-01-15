Україну завтра чекає ще один день із відключеннями світла

Завтра Україну чекає ще один день із відключеннями. Як повідомили в Укренерго, світло вимикатимуть у всіх областях, передає УНН.

Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

