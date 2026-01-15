Україну завтра чекає ще один день із відключеннями світла

$43.180.08
14:15 • 6008 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 12895 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 43603 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 56078 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 32021 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31489 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50371 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40883 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41976 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36292 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Популярнi новини
У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичного храму15 січня, 07:59 • 5276 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 28091 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 37876 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 4488 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 17457 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 38009 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 43603 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 56078 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 56523 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 69643 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 1340 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 20388 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42507 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76362 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67432 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
MIM-104 Patriot

Україну завтра чекає ще один день із відключеннями світла

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень та обмеження потужності 16 січня по всій Україні. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Україну завтра чекає ще один день із відключеннями світла

Завтра Україну чекає ще один день із відключеннями. Як повідомили в Укренерго, світло вимикатимуть у всіх областях, передає УНН.

Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15.01.26, 15:40 • 3076 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна