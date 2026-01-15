Україну завтра чекає ще один день із відключеннями світла
Київ • УНН
В Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень та обмеження потужності 16 січня по всій Україні. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра Україну чекає ще один день із відключеннями. Як повідомили в Укренерго, світло вимикатимуть у всіх областях, передає УНН.
Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15.01.26, 15:40 • 3076 переглядiв