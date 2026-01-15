Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас Украина, а не Россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны. Об этом он сказал в интервью Reuters, информирует УНН.

По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, при этом Президент Украины Владимир Зеленский "более сдержан".

Я думаю, что он (Путин - ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

Я бы встретился - если он там будет. Я там буду