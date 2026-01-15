$43.180.08
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 10044 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 18229 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 19700 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 18829 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 18759 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 17125 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 15032 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14445 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12672 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 25587 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 36388 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 44478 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 59374 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 70875 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит мирное соглашение. Он считает, что Путин готов к заключению, тогда как Зеленский не торопится.

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас Украина, а не Россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны. Об этом он сказал в интервью Reuters, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, при этом Президент Украины Владимир Зеленский "более сдержан".

Я думаю, что он (Путин - ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки

- сказал Трамп.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

Я бы встретился - если он там будет. Я там буду

- заверил президент США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. К встрече также могут присоединиться союзники Киева по G7, чтобы заручиться личной поддержкой гарантий безопасности для Украины.

Лидеры G7 в Давосе попытаются убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT14.01.26, 05:01 • 9242 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Владимир Путин
Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина