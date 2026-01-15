Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит мирное соглашение. Он считает, что Путин готов к заключению, тогда как Зеленский не торопится.
Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас Украина, а не Россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны. Об этом он сказал в интервью Reuters, информирует УНН.
Детали
По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, при этом Президент Украины Владимир Зеленский "более сдержан".
Я думаю, что он (Путин - ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки
На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.
Я бы встретился - если он там будет. Я там буду
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. К встрече также могут присоединиться союзники Киева по G7, чтобы заручиться личной поддержкой гарантий безопасности для Украины.
Лидеры G7 в Давосе попытаются убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT14.01.26, 05:01 • 9242 просмотра