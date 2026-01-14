Лидеры G7 в Давосе попытаются убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT

Союзники Киева из Группы семи (G7) встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы получить его личную поддержку относительно гарантий безопасности для Украины после прекращения огня, разработанных его администрацией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех неназванных должностных лиц, "проинформированных о планах", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют встретиться с Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе.

На встрече лидеров в Давосе Трампу будет предложено одобрить соглашения по Украине, заключенные при участии его переговорщиков и командующего обороной США в Европе в Париже на прошлой неделе, которые считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после прекращения огня - пишет издание.

В то же время, как указывают авторы, в Европе обеспокоены масштабом личной поддержки Украины со стороны президента США, если мирное соглашение с РФ будет иметь место. Так, сомнения вызывает ряд инцидентов за последний год, в которых он делал резко пророссийские заявления относительно конфликта.

Без США ничего этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле в голове у Трампа - цитирует СМИ одного из собеседников.

Издание напоминает, что официальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонние обсуждения с Россией. При этом непонятно, какая часть (если вообще какая-либо) предложений, разрабатываемых Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой.

