Лидеры G7 в Давосе попытаются убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Союзники Киева из G7 встретятся с Дональдом Трампом в Давосе. Они стремятся получить его личную поддержку относительно гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Лидеры G7 в Давосе попытаются убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT

Союзники Киева из Группы семи (G7) встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы получить его личную поддержку относительно гарантий безопасности для Украины после прекращения огня, разработанных его администрацией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех неназванных должностных лиц, "проинформированных о планах", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют встретиться с Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе. 

На встрече лидеров в Давосе Трампу будет предложено одобрить соглашения по Украине, заключенные при участии его переговорщиков и командующего обороной США в Европе в Париже на прошлой неделе, которые считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после прекращения огня

- пишет издание.

В то же время, как указывают авторы, в Европе обеспокоены масштабом личной поддержки Украины со стороны президента США, если мирное соглашение с РФ будет иметь место. Так, сомнения вызывает ряд инцидентов за последний год, в которых он делал резко пророссийские заявления относительно конфликта.

Без США ничего этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле в голове у Трампа

- цитирует СМИ одного из собеседников.

Издание напоминает, что официальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонние обсуждения с Россией. При этом непонятно, какая часть (если вообще какая-либо) предложений, разрабатываемых Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. К встрече также могут присоединиться союзники Киева по G7, чтобы заручиться личной поддержкой гарантий безопасности для Украины.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Financial Times
G7
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев