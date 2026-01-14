Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT
Київ • УНН
Союзники Києва з G7 зустрінуться з Дональдом Трампом у Давосі. Вони прагнуть отримати його особисту підтримку щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню.
Союзники Києва з Групи семи (G7) зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб отримати його особисту підтримку щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню, розроблених його адміністрацією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних посадовців, "проінформованих про плани", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Європейської комісії планують зустрітися з Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня.
На зустрічі лідерів у Давосі Трампу буде запропоновано схвалити угоди щодо України, укладені за участі його переговірників та командувача оборони США в Європі в Парижі минулого тижня, які вважаються критично важливими для забезпечення того, щоб росія не відновила війну після припинення вогню
Водночас, як вказукють автори, у Європі стурбовані масштабом особистої підтримки України з боку президента США, якщо мирна угода з рф матиме місце. Так, сумніви викликає низка інцидентів за останній рік, у яких він робив різко проросійські заяви щодо конфлікту.
Без США нічого цього не відбудеться. Досі незрозуміло, що насправді в голові у Трампа
Видання нагадує, що офіційні переговори щодо гарантій безпеки ще не включали тристоронні обговорення з росією. При цьому незрозуміло, яка частина (якщо взагалі якась) пропозицій, що розробляються Україною та її західними союзниками, буде прийнята москвою.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.
Франція змінила дати саміту G7 через боксерський поєдинок у Білому домі та для зручності Трампа10.01.26, 02:11 • 4527 переглядiв