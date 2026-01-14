$43.260.18
13 січня, 19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 16863 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 19765 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 22750 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 34057 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 24262 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 27787 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34394 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50228 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37931 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Союзники Києва з G7 зустрінуться з Дональдом Трампом у Давосі. Вони прагнуть отримати його особисту підтримку щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT

Союзники Києва з Групи семи (G7) зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб отримати його особисту підтримку щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню, розроблених його адміністрацією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних посадовців, "проінформованих про плани", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Європейської комісії планують зустрітися з Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня. 

На зустрічі лідерів у Давосі Трампу буде запропоновано схвалити угоди щодо України, укладені за участі його переговірників та командувача оборони США в Європі в Парижі минулого тижня, які вважаються критично важливими для забезпечення того, щоб росія не відновила війну після припинення вогню

- пише видання.

Водночас, як вказукють автори, у Європі стурбовані масштабом особистої підтримки України з боку президента США, якщо мирна угода з рф матиме місце. Так, сумніви викликає низка інцидентів за останній рік, у яких він робив різко проросійські заяви щодо конфлікту.

Без США нічого цього не відбудеться. Досі незрозуміло, що насправді в голові у Трампа

- цитує ЗМІ одного зі співрозмовників.

Видання нагадує, що офіційні переговори щодо гарантій безпеки ще не включали тристоронні обговорення з росією. При цьому незрозуміло, яка частина (якщо взагалі якась) пропозицій, що розробляються Україною та її західними союзниками, буде прийнята москвою.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.

