Франція змінила дати саміту G7 через боксерський поєдинок у Білому домі та для зручності Трампа

Франція перенесла проведення щорічного саміту "Групи семи" (G7) в Евіан-ле-Бені на один день, щоб уникнути збігу з графіком президента США Дональда Трампа. Про це у п’ятницю, 9 січня, повідомив високопосадовець Білого дому, пише УНН.

Деталі

Спочатку саміт був запланований на 14-16 червня 2026 року. Проте ці дати збігалися з 80-річчям Дональда Трампа (14 червня), на честь якого в Білому домі заплановано проведення масштабного турніру зі змішаних єдиноборств (UFC).

Офіційний Париж підтвердив, що саміт тепер пройде 15-17 червня. У Білому домі зазначили, що європейські партнери вважають участь Трампа "вкрай важливою", тому пішли на зміну графіка.

Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico

Запланований на 14 червня бій UFC на Південній галявині Білого дому стане частиною святкування 250-річчя США. Генеральний директор UFC Дейна Вайт підтвердив, що підготовка до події вже завершена. Очікується, що безпосередньо на території резиденції за поєдинком спостерігатимуть 5 000 гостей, а ще до 85 000 фанатів зможуть переглянути трансляцію на великих екранах у сусідньому парку Еліпс.

Єлисейський палац офіційно пояснив зміну дат "результатом консультацій з усіма партнерами по G7", уникаючи прямої згадки про спортивний захід у Вашингтоні. "Велика сімка" об’єднує США, Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію та Японію.

У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак