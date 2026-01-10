$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Франція змінила дати саміту G7 через боксерський поєдинок у Білому домі та для зручності Трампа

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Франція перенесла саміт G7 на один день, щоб уникнути збігу з 80-річчям Дональда Трампа та турніром UFC у Білому домі. Захід відбудеться 15-17 червня 2026 року в Евіан-ле-Бені.

Франція змінила дати саміту G7 через боксерський поєдинок у Білому домі та для зручності Трампа

Франція перенесла проведення щорічного саміту "Групи семи" (G7) в Евіан-ле-Бені на один день, щоб уникнути збігу з графіком президента США Дональда Трампа. Про це у п’ятницю, 9 січня, повідомив високопосадовець Білого дому, пише УНН.

Деталі

Спочатку саміт був запланований на 14-16 червня 2026 року. Проте ці дати збігалися з 80-річчям Дональда Трампа (14 червня), на честь якого в Білому домі заплановано проведення масштабного турніру зі змішаних єдиноборств (UFC).

Офіційний Париж підтвердив, що саміт тепер пройде 15-17 червня. У Білому домі зазначили, що європейські партнери вважають участь Трампа "вкрай важливою", тому пішли на зміну графіка.

Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12.12.25, 11:01 • 26909 переглядiв

Запланований на 14 червня бій UFC на Південній галявині Білого дому стане частиною святкування 250-річчя США. Генеральний директор UFC Дейна Вайт підтвердив, що підготовка до події вже завершена. Очікується, що безпосередньо на території резиденції за поєдинком спостерігатимуть 5 000 гостей, а ще до 85 000 фанатів зможуть переглянути трансляцію на великих екранах у сусідньому парку Еліпс.

Єлисейський палац офіційно пояснив зміну дат "результатом консультацій з усіма партнерами по G7", уникаючи прямої згадки про спортивний захід у Вашингтоні. "Велика сімка" об’єднує США, Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію та Японію. 

У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак13.12.25, 08:00 • 4791 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Єлисейський палац
Білий дім
G7
Дональд Трамп
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки