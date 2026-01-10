$42.990.27
Франция изменила даты саммита G7 из-за боксерского поединка в Белом доме и для удобства Трампа

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Франция перенесла саммит G7 на один день, чтобы избежать совпадения с 80-летием Дональда Трампа и турниром UFC в Белом доме. Мероприятие состоится 15-17 июня 2026 года в Эвиан-ле-Бене.

Франция изменила даты саммита G7 из-за боксерского поединка в Белом доме и для удобства Трампа

Франция перенесла проведение ежегодного саммита "Группы семи" (G7) в Эвиан-ле-Бене на один день, чтобы избежать совпадения с графиком президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет УНН.

Детали

Изначально саммит был запланирован на 14-16 июня 2026 года. Однако эти даты совпадали с 80-летием Дональда Трампа (14 июня), в честь которого в Белом доме запланировано проведение масштабного турнира по смешанным единоборствам (UFC).

Официальный Париж подтвердил, что саммит теперь пройдет 15-17 июня. В Белом доме отметили, что европейские партнеры считают участие Трампа "крайне важным", поэтому пошли на изменение графика.

Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12.12.25, 11:01 • 26909 просмотров

Запланированный на 14 июня бой UFC на Южной лужайке Белого дома станет частью празднования 250-летия США. Генеральный директор UFC Дэйна Уайт подтвердил, что подготовка к событию уже завершена. Ожидается, что непосредственно на территории резиденции за поединком будут наблюдать 5 000 гостей, а еще до 85 000 фанатов смогут посмотреть трансляцию на больших экранах в соседнем парке Эллипс.

Елисейский дворец официально объяснил изменение дат "результатом консультаций со всеми партнерами по G7", избегая прямого упоминания о спортивном мероприятии в Вашингтоне. "Большая семерка" объединяет США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию и Японию. 

В Группе семи заявили о готовности усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак13.12.25, 08:00 • 4791 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Елисейский дворец
Белый дом
G7
Дональд Трамп
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Япония
Соединённые Штаты