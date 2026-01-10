Франция изменила даты саммита G7 из-за боксерского поединка в Белом доме и для удобства Трампа

Франция перенесла проведение ежегодного саммита "Группы семи" (G7) в Эвиан-ле-Бене на один день, чтобы избежать совпадения с графиком президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет УНН.

Детали

Изначально саммит был запланирован на 14-16 июня 2026 года. Однако эти даты совпадали с 80-летием Дональда Трампа (14 июня), в честь которого в Белом доме запланировано проведение масштабного турнира по смешанным единоборствам (UFC).

Официальный Париж подтвердил, что саммит теперь пройдет 15-17 июня. В Белом доме отметили, что европейские партнеры считают участие Трампа "крайне важным", поэтому пошли на изменение графика.

Запланированный на 14 июня бой UFC на Южной лужайке Белого дома станет частью празднования 250-летия США. Генеральный директор UFC Дэйна Уайт подтвердил, что подготовка к событию уже завершена. Ожидается, что непосредственно на территории резиденции за поединком будут наблюдать 5 000 гостей, а еще до 85 000 фанатов смогут посмотреть трансляцию на больших экранах в соседнем парке Эллипс.

Елисейский дворец официально объяснил изменение дат "результатом консультаций со всеми партнерами по G7", избегая прямого упоминания о спортивном мероприятии в Вашингтоне. "Большая семерка" объединяет США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию и Японию.

