В Группе семи заявили о готовности усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак
Киев • УНН
Координационная группа по энергетическим вопросам Украины G7+ готова усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины от авиационных и ракетных атак. Страны-члены также будут поставлять необходимое энергетическое оборудование и обеспечат достаточные объемы газа и электроэнергии на зиму.
Координационная группа по вопросам энергетики Украины G7+ решительно настроена усиливать позицию Украины, повышая ее выносливость пассивной и активной противовоздушной обороной украинской энергетической инфраструктуры
Страны-члены также заверили, что будут поставлять Украине необходимое энергетическое оборудование и обеспечат достаточные объемы природного газа и электроэнергии на зимний период.
Кроме того, они взяли на себя обязательства способствовать реформированию энергетического рынка Украины и поддерживать повышение эффективности работы государственных предприятий.
Напомним
Ситуация со светом в Украине отличается из-за разрушения энергетической инфраструктуры и ограниченной пропускной способности сетей. Запад имеет больше электроэнергии, тогда как центр, юг и восток страдают от дефицита.
