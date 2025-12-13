В Группе семи заявили о готовности усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак

Координационная группа по энергетическим вопросам Украины G7+ готова усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины от авиационных и ракетных атак. Страны-члены также будут поставлять необходимое энергетическое оборудование и обеспечат достаточные объемы газа и электроэнергии на зиму.

Координационная группа по энергетическим вопросам Украины G7+ заявила о готовности помочь в усилении защиты энергетической инфраструктуры Украины от авиационных и ракетных атак. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление сопредседателей группы. Координационная группа по вопросам энергетики Украины G7+ решительно настроена усиливать позицию Украины, повышая ее выносливость пассивной и активной противовоздушной обороной украинской энергетической инфраструктуры - говорится в заявлении. Страны-члены также заверили, что будут поставлять Украине необходимое энергетическое оборудование и обеспечат достаточные объемы природного газа и электроэнергии на зимний период. Кроме того, они взяли на себя обязательства способствовать реформированию энергетического рынка Украины и поддерживать повышение эффективности работы государственных предприятий. Напомним Ситуация со светом в Украине отличается из-за разрушения энергетической инфраструктуры и ограниченной пропускной способности сетей. Запад имеет больше электроэнергии, тогда как центр, юг и восток страдают от дефицита. Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атаки