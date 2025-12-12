У Міненерго пояснили, чому світла більше в одних регіонах і менше в інших

Через масові руйнування енергетичної інфраструктури та обмежену пропускну спроможність мереж ситуація зі світлом у різних регіонах України суттєво відрізняється. Захід має більше електроенергії, тоді як центр, південь і схід потерпають від дефіциту. Повідомили у Міненерго, пише УНН.

Головна проблема – знищена або пошкоджена генерація у прифронтових та прикордонних з росією регіонах. Окрім того, ворог цілеспрямовано нищить системи передачі – високовольтні лінії, так звані "енергетичні мости", що з'єднують регіони. Багатьом здається, що енергосистема – це спільний "казан", з якого можна рівномірно роздати світло всім. Але реальність, на жаль, складніша

Зазначається, що основні потужності виробництва електроенергії зараз зосереджені переважно на заході України – там розташовані атомні електростанції та заходить імпорт з Європи. Цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь та центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитними.

Щоб передати електроенергію із заходу до Києва чи Харкова, потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори. Ворог цілеспрямовано б’є саме по них.

рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД

Таким чином, через пошкодження "магістралей" – електроенергія залишається "замкненою" в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується. Тому на заході обмежень може бути менше, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше. Пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для цього, просто не вистачає для транспортування настільки великих обсягів.

Ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, а й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу і щодня енергетики це лагодять