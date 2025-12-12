У Міненерго пояснили, чому світла більше в одних регіонах і менше в інших

$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 3810 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 7686 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 19720 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 17771 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 18649 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 18938 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22035 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 27947 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 39812 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 7716 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 19746 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 64871 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
У Міненерго пояснили, чому світла більше в одних регіонах і менше в інших

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Ситуація зі світлом в Україні відрізняється через руйнування енергетичної інфраструктури та обмежену пропускну спроможність мереж. Захід має більше електроенергії, тоді як центр, південь і схід потерпають від дефіциту.

У Міненерго пояснили, чому світла більше в одних регіонах і менше в інших

Через масові руйнування енергетичної інфраструктури та обмежену пропускну спроможність мереж ситуація зі світлом у різних регіонах України суттєво відрізняється. Захід має більше електроенергії, тоді як центр, південь і схід потерпають від дефіциту. Повідомили у Міненерго, пише УНН.

Головна проблема – знищена або пошкоджена генерація у прифронтових та прикордонних з росією регіонах. Окрім того, ворог цілеспрямовано нищить системи передачі – високовольтні лінії, так звані "енергетичні мости", що з'єднують регіони. Багатьом здається, що енергосистема – це спільний "казан", з якого можна рівномірно роздати світло всім. Але реальність, на жаль, складніша

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні потужності виробництва електроенергії зараз зосереджені переважно на заході України – там розташовані атомні електростанції та заходить імпорт з Європи. Цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь та центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитними.

Щоб передати електроенергію із заходу до Києва чи Харкова, потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори. Ворог цілеспрямовано б’є саме по них.

рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД12.12.25, 07:44 • 2982 перегляди

Таким чином, через пошкодження "магістралей" – електроенергія залишається "замкненою" в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується. Тому на заході обмежень може бути менше, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше. Пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для цього, просто не вистачає для транспортування настільки великих обсягів.

Ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, а й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу і щодня енергетики це лагодять

- додали в Міненерго.

Дронова атака рф залишила без світла частину Одещини та Донеччини, поранено двох працівників шахти, графіки тривають - Міненерго12.12.25, 12:51 • 2006 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Європа
Україна
Київ
Харків