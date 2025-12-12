В Минэнерго объяснили, почему света больше в одних регионах и меньше в других

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
13:09 • 2308 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 5184 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 17552 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 16297 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 17616 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 17989 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 21412 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 27638 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 39525 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 46908 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 26787 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 27896 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 14833 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 9950 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 13170 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 5180 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 1770 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 17546 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 63609 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 66963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михаил Подоляк
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 1770 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 9994 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 41723 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 40219 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 45127 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

В Минэнерго объяснили, почему света больше в одних регионах и меньше в других

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Ситуация со светом в Украине отличается из-за разрушения энергетической инфраструктуры и ограниченной пропускной способности сетей. Запад имеет больше электроэнергии, тогда как центр, юг и восток страдают от дефицита.

В Минэнерго объяснили, почему света больше в одних регионах и меньше в других

Из-за массовых разрушений энергетической инфраструктуры и ограниченной пропускной способности сетей ситуация со светом в разных регионах Украины существенно отличается. Запад имеет больше электроэнергии, тогда как центр, юг и восток страдают от дефицита. Сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Главная проблема – уничтоженная или поврежденная генерация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Кроме того, враг целенаправленно уничтожает системы передачи – высоковольтные линии, так называемые "энергетические мосты", соединяющие регионы. Многим кажется, что энергосистема – это общий "котел", из которого можно равномерно раздать свет всем. Но реальность, к сожалению, сложнее

- говорится в сообщении.

Отмечается, что основные мощности производства электроэнергии сейчас сосредоточены преимущественно на западе Украины – там расположены атомные электростанции и заходит импорт из Европы. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет. Восток, юг и центр, где генерация существенно разбита обстрелами, являются энергодефицитными.

Чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по ним.

РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД12.12.25, 07:44 • 2972 просмотра

Таким образом, из-за повреждений "магистралей" – электроэнергия остается "запертой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее. Пропускной способности сетей, которые не были спроектированы для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов.

Ситуацию усложняют не только массированные атаки, но и локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки системы. Ежедневно что-то выходит из строя и ежедневно энергетики это чинят

- добавили в Минэнерго.

Дроновая атака рф оставила без света часть Одесской и Донецкой областей, ранены два работника шахты, графики продолжаются - Минэнерго12.12.25, 12:51 • 1906 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Европа
Украина
Киев
Харьков