В Минэнерго объяснили, почему света больше в одних регионах и меньше в других
Киев • УНН
Ситуация со светом в Украине отличается из-за разрушения энергетической инфраструктуры и ограниченной пропускной способности сетей. Запад имеет больше электроэнергии, тогда как центр, юг и восток страдают от дефицита.
Главная проблема – уничтоженная или поврежденная генерация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Кроме того, враг целенаправленно уничтожает системы передачи – высоковольтные линии, так называемые "энергетические мосты", соединяющие регионы. Многим кажется, что энергосистема – это общий "котел", из которого можно равномерно раздать свет всем. Но реальность, к сожалению, сложнее
Отмечается, что основные мощности производства электроэнергии сейчас сосредоточены преимущественно на западе Украины – там расположены атомные электростанции и заходит импорт из Европы. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет. Восток, юг и центр, где генерация существенно разбита обстрелами, являются энергодефицитными.
Чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по ним.
Таким образом, из-за повреждений "магистралей" – электроэнергия остается "запертой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее. Пропускной способности сетей, которые не были спроектированы для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов.
Ситуацию усложняют не только массированные атаки, но и локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки системы. Ежедневно что-то выходит из строя и ежедневно энергетики это чинят
