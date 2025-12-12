В Минэнерго объяснили, почему света больше в одних регионах и меньше в других

Из-за массовых разрушений энергетической инфраструктуры и ограниченной пропускной способности сетей ситуация со светом в разных регионах Украины существенно отличается. Запад имеет больше электроэнергии, тогда как центр, юг и восток страдают от дефицита. Сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Главная проблема – уничтоженная или поврежденная генерация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Кроме того, враг целенаправленно уничтожает системы передачи – высоковольтные линии, так называемые "энергетические мосты", соединяющие регионы. Многим кажется, что энергосистема – это общий "котел", из которого можно равномерно раздать свет всем. Но реальность, к сожалению, сложнее

Отмечается, что основные мощности производства электроэнергии сейчас сосредоточены преимущественно на западе Украины – там расположены атомные электростанции и заходит импорт из Европы. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет. Восток, юг и центр, где генерация существенно разбита обстрелами, являются энергодефицитными.

Чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по ним.

Таким образом, из-за повреждений "магистралей" – электроэнергия остается "запертой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее. Пропускной способности сетей, которые не были спроектированы для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов.

Ситуацию усложняют не только массированные атаки, но и локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки системы. Ежедневно что-то выходит из строя и ежедневно энергетики это чинят