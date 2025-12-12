Дроновая атака рф оставила без света часть Одесской и Донецкой областей, ранены два работника шахты, графики продолжаются - Минэнерго

россия ночью атаковала дронами энергетику в нескольких областях, в том числе более 6 часов подряд - одну из шахт, двое работников ранены, без света осталась значительная часть жителей в Одесской и Донецкой областях, есть обесточивания и на Харьковщине. Графики отключений продолжаются, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Ночью враг нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате этого на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях. Также в результате боевых действий есть локальные обесточивания на Харьковщине", - сообщили в Укрэнерго.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за очередных российских атак. Ночью враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. На утро без света временно остаются более 90 тысяч потребителей", - рассказали детали в Минэнерго.

Как указано, критическая инфраструктура работает от генераторов. Восстановительные работы продолжаются.

"Ночью россия также более шести часов подряд атаковала беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт. В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников ранены. Оперативные службы ликвидировали возгорание", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

"Во всех регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Самая тяжелая ситуация - в приграничных и прифронтовых областях, где ремонты возможны только после разрешения военных", - указали в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, такие ограничения - "вследствие восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему".

В Минэнерго сообщили, что правительство принимает решения для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии. Также продолжаются консультации с прифронтовыми регионами по обеспечению критической инфраструктуры резервными источниками питания.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 12 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень - как в это время предыдущего дня. 11 декабря суточный максимум был вечером - на 1,7% выше, чем предыдущего дня, причина - применение меньшего объема мер ограничения потребления в отдельных регионах.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

