Дроновая атака рф оставила без света часть Одесской и Донецкой областей, ранены два работника шахты, графики продолжаются - Минэнерго

$42.270.01
49.520.30
ukenru
10:25 • 4464 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 5010 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 12858 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 22209 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 34800 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 44322 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36928 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35744 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53595 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22337 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 8658 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 17518 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 10513 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 16774 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 17906 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53596 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 57587 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 57368 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 68025 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 68180 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 2526 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 36465 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36866 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41953 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 38302 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Дроновая атака рф оставила без света часть Одесской и Донецкой областей, ранены два работника шахты, графики продолжаются - Минэнерго

Киев • УНН

 • 872 просмотра

россия атаковала дронами энергетику в нескольких областях, в частности шахту в течение 6 часов, ранив двух работников. Значительная часть жителей Одесской и Донецкой областей осталась без света, есть обесточивания на Харьковщине.

Дроновая атака рф оставила без света часть Одесской и Донецкой областей, ранены два работника шахты, графики продолжаются - Минэнерго

россия ночью атаковала дронами энергетику в нескольких областях, в том числе более 6 часов подряд - одну из шахт, двое работников ранены, без света осталась значительная часть жителей в Одесской и Донецкой областях, есть обесточивания и на Харьковщине. Графики отключений продолжаются, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Ночью враг нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате этого на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях. Также в результате боевых действий есть локальные обесточивания на Харьковщине", - сообщили в Укрэнерго.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за очередных российских атак. Ночью враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. На утро без света временно остаются более 90 тысяч потребителей", - рассказали детали в Минэнерго.

Как указано, критическая инфраструктура работает от генераторов. Восстановительные работы продолжаются.

"Ночью россия также более шести часов подряд атаковала беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт. В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников ранены. Оперативные службы ликвидировали возгорание", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

"Во всех регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Самая тяжелая ситуация - в приграничных и прифронтовых областях, где ремонты возможны только после разрешения военных", - указали в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, такие ограничения - "вследствие восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему".

В Минэнерго сообщили, что правительство принимает решения для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии. Также продолжаются консультации с прифронтовыми регионами по обеспечению критической инфраструктуры резервными источниками питания.

Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных11.12.25, 13:59 • 22117 просмотров

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 12 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень - как в это время предыдущего дня. 11 декабря суточный максимум был вечером - на 1,7% выше, чем предыдущего дня, причина - применение меньшего объема мер ограничения потребления в отдельных регионах.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Укрэнерго назвало критическую температуру зимой, при которой с энергоснабжением будут еще большие проблемы11.12.25, 22:20 • 3508 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина