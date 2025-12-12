Дронова атака рф залишила без світла частину Одещини та Донеччини, поранено двох працівників шахти, графіки тривають - Міненерго
Київ • УНН
Росія атакувала дронами енергетику в кількох областях, зокрема шахту протягом 6 годин, поранивши двох працівників. Значна частина жителів Одеської та Донецької областей залишилася без світла, є знеструмлення на Харківщині.
росія вночі атакувала дронами енергетику у кількох областях, у тому числі понад 6 годин поспіль - одну з шахт, двоє працівників поранені, без світла залишилася значна частина жителів в Одеській і Донецькій областях, є знеструмлення і на Харківщині. Графіки відключень тривають, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Про це повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Наслідки обстрілів
"Уночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього на ранок знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській і Донецькій областях. Також внаслідок бойових дій є локальні знеструмлення на Харківщині", - повідомили в Укренерго.
"Ситуація в енергосистемі залишається складною через чергові російські атаки. Уночі ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на Одещині. На ранок без світла тимчасово залишаються понад 90 тисяч споживачів", - розповіли деталі у Міненерго.
Як вказано, критична інфраструктура працює від генераторів. Відновлювальні роботи тривають.
"Вночі росія також понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт. Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння", - повідомили у Міненерго.
Графіки відключень
"У всіх регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Найважча ситуація - у прикордонних та прифронтових областях, де ремонти можливі лише після дозволу військових", - вказали в Міненерго.
Як зазначили в Укренерго, такі обмеження - "внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему".
У Міненерго повідомили, що уряд ухвалює рішення для оптимізації енергоспоживання, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії. Також тривають консультації з прифронтовими регіонами щодо забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.
Споживання
За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 12 грудня, станом на 9:30, його рівень - як в цей час попереднього дня. 11 грудня добовий максимум був увечері - на 1,7% вищим, ніж попереднього дня, причина - застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання в окремих регіонах.
"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.
