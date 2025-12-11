Укренерго назвало критичну температуру взимку, під час якої з енергопостачанням будуть ще більші проблеми
Київ • УНН
Тривалий період сильних морозів, близько тижня з температурами -10 градусів і нижче, може спричинити необхідність введення аварійних та погодинних відключень світла по всій країні. За словами голови правління Укренерго Віталія Зайченка, в такому випадку неможливо буде забезпечити споживання за рахунок експорту чи внутрішніх джерел.
Тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні. Про це заявив заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ми прогнозували режим роботи нашої енергосистеми при мінусових температурах. Для нас критичними є прогнози тривалістю близько тижня… період з температурами -10 градусів і нижче. При цьому споживання зросте дуже сильно. При цьому не можливо буде забезпечити ні за рахунок експорту, ні за рахунок внутрішніх джерел споживання нашої енергосистеми, і будуть застосовуватися графіки як аварійних відключень, так і графіки погодинних відключень
Водночас він підкреслив, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується, адже зі зростанням споживання збільшується навантаження й на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень.
Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі
Нагадаємо
Завтра, 12 грудня, українців знову чекають графіки відключень.