Укренерго назвало критичну температуру взимку, під час якої з енергопостачанням будуть ще більші проблеми

Тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні. Про це заявив заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми прогнозували режим роботи нашої енергосистеми при мінусових температурах. Для нас критичними є прогнози тривалістю близько тижня… період з температурами -10 градусів і нижче. При цьому споживання зросте дуже сильно. При цьому не можливо буде забезпечити ні за рахунок експорту, ні за рахунок внутрішніх джерел споживання нашої енергосистеми, і будуть застосовуватися графіки як аварійних відключень, так і графіки погодинних відключень - сказав Зайченко.

Водночас він підкреслив, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується, адже зі зростанням споживання збільшується навантаження й на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень.

Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі - додав Зайченко.

Нагадаємо

Завтра, 12 грудня, українців знову чекають графіки відключень.