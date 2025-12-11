Укренерго назвало критичну температуру взимку, під час якої з енергопостачанням будуть ще більші проблеми

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 8294 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 14267 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 16991 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 20477 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 28744 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17705 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19591 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16437 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16651 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16963 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 25279 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 40593 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 22291 перегляди
В ЦВК назвали термін, потрібний для підготовки до демократичних виборів11 грудня, 12:38 • 4138 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 9198 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 28744 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 40725 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 42918 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 54241 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 55286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 25387 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 29513 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 34984 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 30796 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 39569 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Укренерго назвало критичну температуру взимку, під час якої з енергопостачанням будуть ще більші проблеми

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Тривалий період сильних морозів, близько тижня з температурами -10 градусів і нижче, може спричинити необхідність введення аварійних та погодинних відключень світла по всій країні. За словами голови правління Укренерго Віталія Зайченка, в такому випадку неможливо буде забезпечити споживання за рахунок експорту чи внутрішніх джерел.

Укренерго назвало критичну температуру взимку, під час якої з енергопостачанням будуть ще більші проблеми

Тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні. Про це заявив заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми прогнозували режим роботи нашої енергосистеми при мінусових температурах. Для нас критичними є прогнози тривалістю близько тижня… період з температурами -10 градусів і нижче. При цьому споживання зросте дуже сильно. При цьому не можливо буде забезпечити ні за рахунок експорту, ні за рахунок внутрішніх джерел споживання нашої енергосистеми, і будуть застосовуватися графіки як аварійних відключень, так і графіки погодинних відключень

- сказав Зайченко.

Водночас він підкреслив, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується, адже зі зростанням споживання збільшується навантаження й на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень.

Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі

- додав Зайченко.

Нагадаємо

Завтра, 12 грудня, українців знову чекають графіки відключень.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія