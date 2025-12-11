Завтра графіки відключень будуть діяти у всіх регіонах країни - Укренерго

Завтра, 12 грудня, українців знову чекають графіки відключень. Про це повідомляють в Укренерго, але кількість черг без світла - не уточнюють, передає УНН.

Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні