Завтра графики отключений будут действовать во всех регионах страны - Укрэнерго
Киев • УНН
Во всех регионах Украины 12 декабря будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра, 12 декабря, украинцев снова ждут графики отключений. Об этом сообщают в Укрэнерго, но количество очередей без света - не уточняют, передает УНН.
Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
