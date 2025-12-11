$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 4546 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 9194 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 13025 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 12066 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15616 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14532 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15480 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16301 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35688 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21825 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
публикации
Завтра графики отключений будут действовать во всех регионах страны - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Во всех регионах Украины 12 декабря будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра, 12 декабря, украинцев снова ждут графики отключений. Об этом сообщают в Укрэнерго, но количество очередей без света - не уточняют, передает УНН.

Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- добавили в Укрэнерго.

Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных11.12.25, 13:59 • 15605 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина