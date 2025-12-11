Завтра графики отключений будут действовать во всех регионах страны - Укрэнерго

Завтра, 12 декабря, украинцев снова ждут графики отключений. Об этом сообщают в Укрэнерго, но количество очередей без света - не уточняют, передает УНН.

Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - добавили в Укрэнерго.

