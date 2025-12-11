Укрэнерго назвало критическую температуру зимой, при которой с энергоснабжением будут еще большие проблемы
Киев • УНН
Длительный период сильных морозов, около недели с температурами -10 градусов и ниже, может повлечь за собой необходимость введения аварийных и почасовых отключений света по всей стране. По словам председателя правления Укрэнерго Виталия Зайченко, в таком случае невозможно будет обеспечить потребление за счет экспорта или внутренних источников.
Подробности
Мы прогнозировали режим работы нашей энергосистемы при минусовых температурах. Для нас критическими являются прогнозы продолжительностью около недели… период с температурами -10 градусов и ниже. При этом потребление возрастет очень сильно. При этом невозможно будет обеспечить ни за счет экспорта, ни за счет внутренних источников потребления нашей энергосистемы, и будут применяться графики как аварийных отключений, так и графики почасовых отключений
В то же время он подчеркнул, что существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней не ожидается, ведь с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.
Более четырех очередей вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре
Напомним
Завтра, 12 декабря, украинцев снова ждут графики отключений.