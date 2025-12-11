$42.280.10
Укрэнерго назвало критическую температуру зимой, при которой с энергоснабжением будут еще большие проблемы

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Длительный период сильных морозов, около недели с температурами -10 градусов и ниже, может повлечь за собой необходимость введения аварийных и почасовых отключений света по всей стране. По словам председателя правления Укрэнерго Виталия Зайченко, в таком случае невозможно будет обеспечить потребление за счет экспорта или внутренних источников.

Укрэнерго назвало критическую температуру зимой, при которой с энергоснабжением будут еще большие проблемы

Длительный период сильных морозов может вызвать необходимость введения как аварийных, так и почасовых отключений света по всей стране. Об этом заявил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Мы прогнозировали режим работы нашей энергосистемы при минусовых температурах. Для нас критическими являются прогнозы продолжительностью около недели… период с температурами -10 градусов и ниже. При этом потребление возрастет очень сильно. При этом невозможно будет обеспечить ни за счет экспорта, ни за счет внутренних источников потребления нашей энергосистемы, и будут применяться графики как аварийных отключений, так и графики почасовых отключений

- сказал Зайченко.

В то же время он подчеркнул, что существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней не ожидается, ведь с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.

Более четырех очередей вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре

- добавил Зайченко.

Напомним

Завтра, 12 декабря, украинцев снова ждут графики отключений.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия