У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак
Київ • УНН
Координаційна група з енергетичних питань України G7+ готова посилити захист енергетичної інфраструктури України від авіаційних та ракетних атак. Країни-члени також поставлятимуть необхідне енергетичне обладнання та забезпечать достатні обсяги газу й електроенергії на зиму.
Координаційна група з енергетичних питань України G7+ заявила про готовність допомогти у посиленні захисту енергетичної інфраструктури України від авіаційних та ракетних атак. Про це інформує УНН з посиланням на заяву співголів групи.
Координаційна група з питань енергетики України G7+ рішуче налаштована посилювати позицію України, підвищуючи її витривалість пасивною та активною протиповітряною обороною української енергетичної інфраструктури
Країни-члени також запевнили, що постачатимуть Україні необхідне енергетичне обладнання та забезпечать достатні обсяги природного газу й електроенергії на зимовий період.
Крім того, вони взяли на себе зобов’язання сприяти реформуванню енергетичного ринку України та підтримувати підвищення ефективності роботи державних підприємств.
Нагадаємо
Ситуація зі світлом в Україні відрізняється через руйнування енергетичної інфраструктури та обмежену пропускну спроможність мереж. Захід має більше електроенергії, тоді як центр, південь і схід потерпають від дефіциту.
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки 13.12.25, 05:32 • 10760 переглядiв