У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак

$42.270.01
49.520.30
ukenru
01:49 • 6026 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 15014 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 22018 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 23125 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 28191 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 35077 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 38559 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 46822 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 34764 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24505 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.3м/с
68%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12 грудня, 21:48 • 7216 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж01:18 • 10440 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа02:28 • 3248 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 5214 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 10686 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 18416 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 38555 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 33817 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 46820 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 80019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 33817 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 27056 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 57341 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 48103 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 52847 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нептун (крилата ракета)

У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Координаційна група з енергетичних питань України G7+ готова посилити захист енергетичної інфраструктури України від авіаційних та ракетних атак. Країни-члени також поставлятимуть необхідне енергетичне обладнання та забезпечать достатні обсяги газу й електроенергії на зиму.

У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак

Координаційна група з енергетичних питань України G7+ заявила про готовність допомогти у посиленні захисту енергетичної інфраструктури України від авіаційних та ракетних атак. Про це інформує УНН з посиланням на заяву співголів групи.

Координаційна група з питань енергетики України G7+ рішуче налаштована посилювати позицію України, підвищуючи її витривалість пасивною та активною протиповітряною обороною української енергетичної інфраструктури

- йдеться у заяві.

Країни-члени також запевнили, що постачатимуть Україні необхідне енергетичне обладнання та забезпечать достатні обсяги природного газу й електроенергії на зимовий період.

Крім того, вони взяли на себе зобов’язання сприяти реформуванню енергетичного ринку України та підтримувати підвищення ефективності роботи державних підприємств.

Нагадаємо

Ситуація зі світлом в Україні відрізняється через руйнування енергетичної інфраструктури та обмежену пропускну спроможність мереж. Захід має більше електроенергії, тоді як центр, південь і схід потерпають від дефіциту.

Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки 13.12.25, 05:32 • 10760 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Канада
Україна