Рассчитываем на продолжение отношений, рассчитываем на новую программу: Зеленский встретился с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и подчеркнул – Киев рассчитывает на новую программу, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за внимание к Украине и программам, которые помогают усиливать украинскую экономику и устойчивость, особенно сейчас, когда российские удары и жесткая зимняя погода создают серьезные вызовы.

Зеленский проинформировал о российских атаках на энергетический сектор и всю критическую инфраструктуру Украины, а также на жилые дома. Только сегодня россияне ударили по Харькову, в результате чего более 400 тыс. человек остались без света и тепла.

Вы видите, что атаки происходят не только ночью, но и утром и днем. Они используют этот период, который очень холодный, особенно в течение этих двух недель, чтобы атаковать нас как можно больше. В любом случае мы благодарны за возможность иметь макрофинансовую стабильность благодаря отношениям с МВФ. Мы рассчитываем на продолжение наших отношений. Мы рассчитываем на новую программу – сказал Президент.

Директор-распорядитель МВФ рассказала, что перед встречей своими глазами увидела один из энергетических объектов, который был поврежден в результате российских обстрелов. Она выразила свою солидарность с Украиной.

Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года

Мы восхищаемся силой украинского народа. И для нас честь быть институцией, которая может протянуть вам руку помощи – подчеркнула Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ также отметила работу, которую выполняет Украина в рамках своих обязательств. Со своей стороны она заверила, что продолжит прилагать усилия для реализации новой программы финансирования, над которой МВФ и правительство Украины работают с осени прошлого года. Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили подготовку этой программы.

Новая программа будет предусматривать расширенное финансирование на 2026–2029 годы для поддержания макрофинансовой стабильности, финансирования критически важных оборонных и социальных потребностей и восстановления Украины после окончания войны.

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ