14:15 • 6920 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 13794 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 44879 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 57336 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 32539 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31671 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50552 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40973 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42124 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36526 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Рассчитываем на продолжение отношений, рассчитываем на новую программу: Зеленский встретился с главой МВФ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой, директором МВФ. Они обсудили новую программу финансирования для Украины, предусматривающую поддержку до 2029 года.

Рассчитываем на продолжение отношений, рассчитываем на новую программу: Зеленский встретился с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и подчеркнул – Киев рассчитывает на новую программу, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за внимание к Украине и программам, которые помогают усиливать украинскую экономику и устойчивость, особенно сейчас, когда российские удары и жесткая зимняя погода создают серьезные вызовы.

Зеленский проинформировал о российских атаках на энергетический сектор и всю критическую инфраструктуру Украины, а также на жилые дома. Только сегодня россияне ударили по Харькову, в результате чего более 400 тыс. человек остались без света и тепла.

Вы видите, что атаки происходят не только ночью, но и утром и днем. Они используют этот период, который очень холодный, особенно в течение этих двух недель, чтобы атаковать нас как можно больше. В любом случае мы благодарны за возможность иметь макрофинансовую стабильность благодаря отношениям с МВФ. Мы рассчитываем на продолжение наших отношений. Мы рассчитываем на новую программу 

– сказал Президент.

Директор-распорядитель МВФ рассказала, что перед встречей своими глазами увидела один из энергетических объектов, который был поврежден в результате российских обстрелов. Она выразила свою солидарность с Украиной.

Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года15.01.26, 08:16 • 31670 просмотров

Мы восхищаемся силой украинского народа. И для нас честь быть институцией, которая может протянуть вам руку помощи 

– подчеркнула Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ также отметила работу, которую выполняет Украина в рамках своих обязательств. Со своей стороны она заверила, что продолжит прилагать усилия для реализации новой программы финансирования, над которой МВФ и правительство Украины работают с осени прошлого года. Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили подготовку этой программы.

Новая программа будет предусматривать расширенное финансирование на 2026–2029 годы для поддержания макрофинансовой стабильности, финансирования критически важных оборонных и социальных потребностей и восстановления Украины после окончания войны.

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ15.01.26, 18:08 • 1364 просмотра

Антонина Туманова

