14:15 • 6902 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 13784 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 44864 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 57321 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 32533 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31665 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50548 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40970 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42117 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36517 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Розраховуємо на продовження відносин, розраховуємо на нову програму: Зеленський зустрівся із главою МВФ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою, директоркою МВФ. Вони обговорили нову програму фінансування для України, що передбачає підтримку до 2029 року.

Розраховуємо на продовження відносин, розраховуємо на нову програму: Зеленський зустрівся із главою МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою і наголосив - Київ розраховує на нову програму, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував за увагу до України та програми, які допомагають посилювати українську економіку та стійкість, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики.

Зеленський поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру України, а також на житлові будинки. Лише сьогодні росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла.

Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують цей період, який дуже холодний, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше. В будь-якому разі ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Ми розраховуємо на продовження наших відносин. Ми розраховуємо на нову програму 

– сказав Президент.

Директорка-розпорядниця МВФ розповіла, що перед зустріччю на власні очі побачила один з енергетичних об’єктів, що був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Вона висловила свою солідарність з Україною.

Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року15.01.26, 08:16 • 31667 переглядiв

Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги 

– наголосила Георгієва.

Директорка-розпорядниця МВФ також відзначила роботу, яку виконує Україна в межах своїх зобов’язань. Зі свого боку вона запевнила, що продовжить докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МФВ та уряд України працюють з осені минулого року. Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підготовку цієї програми.

Нова програма передбачатиме розширене фінансування на 2026–2029 роки для підтримки макрофінансової стабільності, фінансування критично важливих оборонних та соціальних потреб і відбудови України після закінчення війни.

Оглянули наслідки ворожих ударів по Києву та обговорили програму підтримки: Свириденко зустрілась із главою МВФ15.01.26, 18:08 • 1362 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Морози в Україні
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Володимир Зеленський
Україна
Харків