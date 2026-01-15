Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига

В четверг, 15 января, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене был рассмотрен вопрос о массовых ракетных и беспилотных атаках России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Заседание было созвано по требованию Украины сразу после презентации моего друга министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса относительно приоритетов швейцарского председательства в ОБСЕ на 2026 год. Способность ОБСЕ своевременно и эффективно реагировать на каждое явное нарушение Хельсинкских принципов имеет решающее значение - сообщил Сибига.

Он поблагодарил партнеров в ОБСЕ за активное участие в заседании, решительное и однозначное осуждение продолжающегося террора москвы, а также за консолидированную поддержку борьбы Украины за свободу и прочный мир.

Напомним

Ночью 13 января россия выпустила по Украине 25 ракет и 293 беспилотника. Силы ПВО сбили 7 ракет и 240 дронов, зафиксированы попадания.