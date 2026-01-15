$43.180.08
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 16625 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 48235 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 60846 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 34093 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32303 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51263 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41353 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42749 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37396 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 48235 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 58201 просмотра
Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Постоянный совет ОБСЕ в Вене рассмотрел массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины. Заседание созвали по требованию Украины, поблагодарив партнеров за осуждение террора москвы.

Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига

В четверг, 15 января, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене был рассмотрен вопрос о массовых ракетных и беспилотных атаках России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Заседание было созвано по требованию Украины сразу после презентации моего друга министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса относительно приоритетов швейцарского председательства в ОБСЕ на 2026 год. Способность ОБСЕ своевременно и эффективно реагировать на каждое явное нарушение Хельсинкских принципов имеет решающее значение

- сообщил Сибига.

Он поблагодарил партнеров в ОБСЕ за активное участие в заседании, решительное и однозначное осуждение продолжающегося террора москвы, а также за консолидированную поддержку борьбы Украины за свободу и прочный мир.

Напомним

Ночью 13 января россия выпустила по Украине 25 ракет и 293 беспилотника. Силы ПВО сбили 7 ракет и 240 дронов, зафиксированы попадания.

Ольга Розгон

