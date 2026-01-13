7 з 25 російських ракет і 240 з 293 дронів знешкодили за ніч над Україною

$43.260.18
12 січня, 19:13 • 18076 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 32302 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 23877 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 25069 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 39293 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20585 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 21771 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 46192 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40264 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30768 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном12 січня, 23:04
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС02:17
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 39293 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 39840 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 46192 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 42305 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 46778 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Венесуела
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"8 січня, 08:37
Техніка
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Тор"

7 з 25 російських ракет і 240 з 293 дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Вночі 13 січня Росія випустила по Україні 25 ракет та 293 безпілотники. Сили ППО збили 7 ракет та 240 дронів, зафіксовано влучання.

7 з 25 російських ракет і 240 з 293 дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 25 ракетами і 293 дронами, збито або придушено 7 ракет і 240 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 січня (з 18:00 12 січня) противник атакував 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької обл. - рф, ТОТ Криму, 7-ма ракетами Іскандер-К із Курської та Бєлгородської обл. – рф, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача – ТОТ АР Криму, близько 200 із них – "шахеди".

"Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях", - сказано у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях

- зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу13.01.26, 07:30 • 2178 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Брянська область
Курська область
Київська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
С-300
Крим
Україна