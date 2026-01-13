7 з 25 російських ракет і 240 з 293 дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 25 ракетами і 293 дронами, збито або придушено 7 ракет і 240 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 січня (з 18:00 12 січня) противник атакував 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької обл. - рф, ТОТ Криму, 7-ма ракетами Іскандер-К із Курської та Бєлгородської обл. – рф, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача – ТОТ АР Криму, близько 200 із них – "шахеди".

"Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях", - сказано у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях