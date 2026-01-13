7 из 25 российских ракет и 240 из 293 дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 25 ракетами и 293 дронами, сбито или подавлено 7 ракет и 240 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 января (с 18:00 12 января) противник атаковал 18-ю баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской обл. - рф, ВОТ Крыма, 7-ю ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской обл. – рф, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Кача – ВОТ АР Крыма, около 200 из них – "шахеды".

"Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях