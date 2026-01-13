7 из 25 российских ракет и 240 из 293 дронов обезвредили за ночь над Украиной

$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 3260 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 19358 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 34400 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 25496 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 26477 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 41713 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 21092 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22170 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 47531 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном12 января, 23:04 • 9592 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 14493 просмотра
Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times13 января, 00:16 • 5320 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 16183 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 11541 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 41707 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 41294 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 47524 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 43505 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 48002 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 37222 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 32622 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 38197 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 40215 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 96319 просмотра
7 из 25 российских ракет и 240 из 293 дронов обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Ночью 13 января россия выпустила по Украине 25 ракет и 293 беспилотника. Силы ПВО сбили 7 ракет и 240 дронов, зафиксированы попадания.

7 из 25 российских ракет и 240 из 293 дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 25 ракетами и 293 дронами, сбито или подавлено 7 ракет и 240 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 января (с 18:00 12 января) противник атаковал 18-ю баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской обл. - рф, ВОТ Крыма, 7-ю ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской обл. – рф, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Кача – ВОТ АР Крыма, около 200 из них – "шахеды".

"Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях

- отметили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки13.01.26, 07:30 • 2580 просмотров

Юлия Шрамко

Украина