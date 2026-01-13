Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки

За сутки 12 января российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 933 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1220950 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 11554 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23899 (+7)

артиллерийских систем ‒ 36024 (+51)

РСЗО ‒ 1600 (+2)

средства ПВО ‒ 1270 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 105354 (+933)

крылатые ракеты ‒ 4155 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73887 (+145)

специальная техника ‒ 4042 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Полномасштабная война россии против Украины длится уже дольше, чем война 1941-1945 годов между нацистским Третьим Рейхом и СССР.

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии