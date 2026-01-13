Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки

$43.080.09
12 января, 19:13 • 17275 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 30606 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 22375 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 23635 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36922 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 19995 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 21275 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 44916 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40044 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30659 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Популярные новости
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве12 января, 21:21 • 13886 просмотра
Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА12 января, 22:33 • 8276 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 11572 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 13362 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС02:17 • 7656 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36921 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 38571 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 44916 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 41091 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 45561 просмотра
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Венесуэла
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 35757 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 31252 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 36915 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 38952 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 95035 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Таймс

Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

За сутки 12 января российские войска потеряли 950 солдат и 933 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 составляют 1220950 человек.

Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки

За сутки 12 января российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 933 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1220950 (+950) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11554 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23899 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 36024 (+51)
          • РСЗО ‒ 1600 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1270 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 105354 (+933)
                    • крылатые ракеты ‒ 4155 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73887 (+145)
                            • специальная техника ‒ 4042 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Полномасштабная война россии против Украины длится уже дольше, чем война 1941-1945 годов между нацистским Третьим Рейхом и СССР.

                              1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 48334 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

