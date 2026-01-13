Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 12 января российские войска потеряли 950 солдат и 933 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 составляют 1220950 человек.
За сутки 12 января российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 933 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1220950 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 11554 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23899 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 36024 (+51)
- РСЗО ‒ 1600 (+2)
- средства ПВО ‒ 1270 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 105354 (+933)
- крылатые ракеты ‒ 4155 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73887 (+145)
- специальная техника ‒ 4042 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Полномасштабная война россии против Украины длится уже дольше, чем война 1941-1945 годов между нацистским Третьим Рейхом и СССР.
