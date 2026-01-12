Війна рф проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг - Сибіга

$43.080.09
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 21049 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 29901 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 28266 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 28039 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 51403 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 36074 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35006 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44908 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 70850 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 9468 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 13214 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 11952 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 12485 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів02:10 • 7350 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 51425 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 63925 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 112304 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 138619 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 107652 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 12595 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 13328 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 24306 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 26852 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 82750 перегляди
Війна рф проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг - Сибіга

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Війна росії проти України триває 1418 днів, перевищивши тривалість Другої світової війни 1941-1945 років. рф не досягла стратегічних цілей, зазнавши понад 1,2 мільйона втрат.

Війна рф проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг - Сибіга

Повномасштабна війна росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР - 1418 днів. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

Сибіга зазначає, що під час цієї війни росія вчинила на українській землі безпрецедентні за масштабами та жорстокістю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Проте їй не вдалося зламати Україну чи дух нашого народу.

За цей час росія не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії. Натомість вона зазнала величезних втрат - понад 1,2 мільйона вбитими і пораненими, а також величезних втрат у військовій техніці.

"Оскільки росія посилює свій терор посеред зими в черговій спробі підірвати опір України та міжнародну єдність, зараз саме час посилити тиск на Москву за допомогою додаткових жорстких санкцій та надати посилену підтримку Україні", - наголошує міністр.

"Україна залишається сильною і твердо налаштована тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками задля наближення тривалого миру та забезпечення довгострокової безпеки в Європі", - резюмує він.

Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів12.01.26, 07:06 • 2882 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Сполучені Штати Америки
Україна