Війна рф проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг - Сибіга

Повномасштабна війна росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР - 1418 днів. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Сибіга зазначає, що під час цієї війни росія вчинила на українській землі безпрецедентні за масштабами та жорстокістю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Проте їй не вдалося зламати Україну чи дух нашого народу.

За цей час росія не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії. Натомість вона зазнала величезних втрат - понад 1,2 мільйона вбитими і пораненими, а також величезних втрат у військовій техніці.

"Оскільки росія посилює свій терор посеред зими в черговій спробі підірвати опір України та міжнародну єдність, зараз саме час посилити тиск на Москву за допомогою додаткових жорстких санкцій та надати посилену підтримку Україні", - наголошує міністр.

"Україна залишається сильною і твердо налаштована тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками задля наближення тривалого миру та забезпечення довгострокової безпеки в Європі", - резюмує він.

