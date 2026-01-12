Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів

$42.990.00
11 січня, 18:21 • 12859 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 22657 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 22282 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 23508 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 42666 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 31710 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34163 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44119 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 68998 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45589 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися автоVideo11 січня, 19:23 • 4152 перегляди
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 4634 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 4466 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto00:00 • 4596 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 3086 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 42678 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 59717 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 108171 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 134564 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 103671 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Джером Пауелл
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Україна
Херсонська область
Ґренландія
Китай
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 3142 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 4540 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 22598 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 25242 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 81087 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times

Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога станом на 12 січня 2026 року. За добу ліквідовано 1060 загарбників, 21 артсистему та майже 100 автомобілів.

Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 12 січня 2026 року чисельність ліквідованого особового складу ворога перевищила позначку у 1 220 000 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби Сили оборони України знешкодили ще 1060 загарбників. Найбільшої активності українські захисники завдали у знищенні артилерії та засобів ППО противника. Зокрема, було уражено 21 артилерійську систему та 353 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини11.01.26, 08:05 • 31710 переглядiв

Сумарні втрати техніки (24.02.22 – 12.01.26)

За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника у техніці складають:

  • особового складу - близько 1 220 000 (+1 060) осіб;
    • танків - 11 541 (+0) од.;
      • бойових броньованих машин - 23 892 (+7) од.;
        • артилерійських систем - 35 973 (+21) од.;
          • РСЗВ - 1 598 (+0) од.;
            • засобів ППО - 1 270 (+1) од.;
              • літаків - 434 (+0) од.;
                • гелікоптерів - 347 (+0) од.;
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 104 421 (+353) од.;
                    • крилатих ракет - 4 155 (+0) од.;
                      • кораблів / катерів - 28 (+0) од.;
                        • підводних човнів - 2 (+0) од.;
                          • автомобільної техніки та автоцистерн - 73 742 (+98) од.;
                            • спеціальної техніки - 4 042 (+3) од.

                              Військове керівництво зазначає, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту залишається високою.

                              Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці11.01.26, 15:53 • 22282 перегляди

