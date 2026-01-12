Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога станом на 12 січня 2026 року. За добу ліквідовано 1060 загарбників, 21 артсистему та майже 100 автомобілів.
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 12 січня 2026 року чисельність ліквідованого особового складу ворога перевищила позначку у 1 220 000 осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Протягом минулої доби Сили оборони України знешкодили ще 1060 загарбників. Найбільшої активності українські захисники завдали у знищенні артилерії та засобів ППО противника. Зокрема, було уражено 21 артилерійську систему та 353 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Сумарні втрати техніки (24.02.22 – 12.01.26)
За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника у техніці складають:
- особового складу - близько 1 220 000 (+1 060) осіб;
- танків - 11 541 (+0) од.;
- бойових броньованих машин - 23 892 (+7) од.;
- артилерійських систем - 35 973 (+21) од.;
- РСЗВ - 1 598 (+0) од.;
- засобів ППО - 1 270 (+1) од.;
- літаків - 434 (+0) од.;
- гелікоптерів - 347 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 104 421 (+353) од.;
- крилатих ракет - 4 155 (+0) од.;
- кораблів / катерів - 28 (+0) од.;
- підводних човнів - 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 73 742 (+98) од.;
- спеціальної техніки - 4 042 (+3) од.
Військове керівництво зазначає, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту залишається високою.
