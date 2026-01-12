Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 12 січня 2026 року чисельність ліквідованого особового складу ворога перевищила позначку у 1 220 000 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби Сили оборони України знешкодили ще 1060 загарбників. Найбільшої активності українські захисники завдали у знищенні артилерії та засобів ППО противника. Зокрема, було уражено 21 артилерійську систему та 353 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Сумарні втрати техніки (24.02.22 – 12.01.26)

За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника у техніці складають:

особового складу - близько 1 220 000 (+1 060) осіб;

танків - 11 541 (+0) од.;

бойових броньованих машин - 23 892 (+7) од.;

артилерійських систем - 35 973 (+21) од.;

РСЗВ - 1 598 (+0) од.;

засобів ППО - 1 270 (+1) од.;

літаків - 434 (+0) од.;

гелікоптерів - 347 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 104 421 (+353) од.;

крилатих ракет - 4 155 (+0) од.;

кораблів / катерів - 28 (+0) од.;

підводних човнів - 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 73 742 (+98) од.;

спеціальної техніки - 4 042 (+3) од.

Військове керівництво зазначає, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту залишається високою.

