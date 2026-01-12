Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 января, 18:21 • 12895 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 22768 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 22349 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 23564 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 42768 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 31770 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34184 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44132 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 69020 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45602 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.5м/с
84%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться автоVideo11 января, 19:23 • 4152 просмотра
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 4634 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 4466 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 4596 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 3086 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 42769 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 59740 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 108196 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 134589 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 103697 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Херсонская область
Гренландия
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 3228 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 4648 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22610 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25254 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 81098 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага по состоянию на 12 января 2026 года. За сутки ликвидировано 1060 захватчиков, 21 артсистема и почти 100 автомобилей.

Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 12 января 2026 года численность ликвидированного личного состава врага превысила отметку в 1 220 000 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1060 захватчиков. Наибольшую активность украинские защитники проявили в уничтожении артиллерии и средств ПВО противника. В частности, было поражено 21 артиллерийская система и 353 беспилотника оперативно-тактического уровня.

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 31771 просмотр

Суммарные потери техники (24.02.22 – 12.01.26)

По данным Генштаба, ориентировочные потери противника в технике составляют:

  • личного состава - около 1 220 000 (+1 060) человек;
    • танков - 11 541 (+0) ед.;
      • боевых бронированных машин - 23 892 (+7) ед.;
        • артиллерийских систем - 35 973 (+21) ед.;
          • РСЗО - 1 598 (+0) ед.;
            • средств ПВО - 1 270 (+1) ед.;
              • самолетов - 434 (+0) ед.;
                • вертолетов - 347 (+0) ед.;
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 104 421 (+353) ед.;
                    • крылатых ракет - 4 155 (+0) ед.;
                      • кораблей / катеров - 28 (+0) ед.;
                        • подводных лодок - 2 (+0) ед.;
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 73 742 (+98) ед.;
                            • специальной техники - 4 042 (+3) ед.

                              Военное руководство отмечает, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на всей линии фронта остается высокой.

                              Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности11.01.26, 15:53 • 22353 просмотра

                              Степан Гафтко

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Украина