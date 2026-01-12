Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага по состоянию на 12 января 2026 года. За сутки ликвидировано 1060 захватчиков, 21 артсистема и почти 100 автомобилей.
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 12 января 2026 года численность ликвидированного личного состава врага превысила отметку в 1 220 000 человек. Об этом пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1060 захватчиков. Наибольшую активность украинские защитники проявили в уничтожении артиллерии и средств ПВО противника. В частности, было поражено 21 артиллерийская система и 353 беспилотника оперативно-тактического уровня.
Суммарные потери техники (24.02.22 – 12.01.26)
По данным Генштаба, ориентировочные потери противника в технике составляют:
- личного состава - около 1 220 000 (+1 060) человек;
- танков - 11 541 (+0) ед.;
- боевых бронированных машин - 23 892 (+7) ед.;
- артиллерийских систем - 35 973 (+21) ед.;
- РСЗО - 1 598 (+0) ед.;
- средств ПВО - 1 270 (+1) ед.;
- самолетов - 434 (+0) ед.;
- вертолетов - 347 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 104 421 (+353) ед.;
- крылатых ракет - 4 155 (+0) ед.;
- кораблей / катеров - 28 (+0) ед.;
- подводных лодок - 2 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 73 742 (+98) ед.;
- специальной техники - 4 042 (+3) ед.
Военное руководство отмечает, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на всей линии фронта остается высокой.
