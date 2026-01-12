Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 12 января 2026 года численность ликвидированного личного состава врага превысила отметку в 1 220 000 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1060 захватчиков. Наибольшую активность украинские защитники проявили в уничтожении артиллерии и средств ПВО противника. В частности, было поражено 21 артиллерийская система и 353 беспилотника оперативно-тактического уровня.

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии

Суммарные потери техники (24.02.22 – 12.01.26)

По данным Генштаба, ориентировочные потери противника в технике составляют:

личного состава - около 1 220 000 (+1 060) человек;

танков - 11 541 (+0) ед.;

боевых бронированных машин - 23 892 (+7) ед.;

артиллерийских систем - 35 973 (+21) ед.;

РСЗО - 1 598 (+0) ед.;

средств ПВО - 1 270 (+1) ед.;

самолетов - 434 (+0) ед.;

вертолетов - 347 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 104 421 (+353) ед.;

крылатых ракет - 4 155 (+0) ед.;

кораблей / катеров - 28 (+0) ед.;

подводных лодок - 2 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 73 742 (+98) ед.;

специальной техники - 4 042 (+3) ед.

Военное руководство отмечает, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на всей линии фронта остается высокой.

Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности