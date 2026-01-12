Война рф против Украины длится 1418 дней: ни одной стратегической цели агрессор не достиг - Сибига

Полномасштабная война россии против Украины длится дольше, чем война 1941-1945 годов между нацистским Третьим Рейхом и СССР — 1418 дней. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Подробности

Сибига отмечает, что во время этой войны россия совершила на украинской земле беспрецедентные по масштабам и жестокости зверства, невиданные со времен Второй мировой войны. Однако ей не удалось сломить Украину или дух нашего народа.

За это время россия не достигла ни одной стратегической цели своей агрессии. Вместо этого она понесла огромные потери — более 1,2 миллиона убитыми и ранеными, а также огромные потери в военной технике.

"Поскольку россия усиливает свой террор посреди зимы в очередной попытке подорвать сопротивление Украины и международное единство, сейчас самое время усилить давление на Москву с помощью дополнительных жестких санкций и оказать усиленную поддержку Украине", — подчеркивает министр.

"Украина остается сильной и твердо настроена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими европейскими союзниками для приближения длительного мира и обеспечения долгосрочной безопасности в Европе", — резюмирует он.

Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей