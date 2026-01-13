Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу
Київ • УНН
За добу 12 січня російські війська втратили 950 солдатів та 933 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 становлять 1220950 осіб.
За добу 12 січня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів та 933 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1220950 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11554 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23899 (+7)
- артилерійських систем ‒ 36024 (+51)
- РСЗВ ‒ 1600 (+2)
- засоби ППО ‒ 1270 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 105354 (+933)
- крилаті ракети ‒ 4155 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73887 (+145)
- спеціальна техніка ‒ 4042 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Повномасштабна війна росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР.
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини11.01.26, 08:05 • 47568 переглядiв