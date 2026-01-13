Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу

За добу 12 січня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів та 933 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1220950 (+950) осіб ліквідовано

танків ‒ 11554 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23899 (+7)

артилерійських систем ‒ 36024 (+51)

РСЗВ ‒ 1600 (+2)

засоби ППО ‒ 1270 (0)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 105354 (+933)

крилаті ракети ‒ 4155 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73887 (+145)

спеціальна техніка ‒ 4042 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Повномасштабна війна росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР.

1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини