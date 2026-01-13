$43.080.09
12 січня, 19:13 • 14937 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 25939 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 19377 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 20776 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 32579 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18822 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20338 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 42694 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 38974 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30292 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

За добу 12 січня російські війська втратили 950 солдатів та 933 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 становлять 1220950 осіб.

Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу

За добу 12 січня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів та 933 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1220950 (+950) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11554 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23899 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 36024 (+51)
          • РСЗВ ‒ 1600 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1270 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 105354 (+933)
                    • крилаті ракети ‒ 4155 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73887 (+145)
                            • спеціальна техніка ‒ 4042 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Повномасштабна війна росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР.

                              1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини11.01.26, 08:05 • 47568 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна