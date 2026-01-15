Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга

У четвер, 15 січня, на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Засідання було скликане на вимогу України одразу після презентації мого друга міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса щодо пріоритетів швейцарського головування в ОБСЄ на 2026 рік. Здатність ОБСЄ своєчасно та ефективно реагувати на кожне явне порушення Гельсінських принципів має вирішальне значення - повідомив Сибіга.

Він подякував партнерам в ОБСЄ за активну участь у засіданні, рішуче і однозначне засудження триваючого терору москви, а також за консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир.

Нагадаємо

Вночі 13 січня росія випустила по Україні 25 ракет та 293 безпілотники. Сили ППО збили 7 ракет та 240 дронів, зафіксовано влучання.