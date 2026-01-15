$43.180.08
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
15 січня, 13:18 • 16682 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
15 січня, 08:19 • 48287 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 60903 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 07:52 • 34125 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32318 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51282 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41364 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42766 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37421 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Постійна рада ОБСЄ у Відні розглянула масовані ракетні та безпілотні атаки росії проти України. Засідання скликали на вимогу України, подякувавши партнерам за засудження терору москви.

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга

У четвер, 15 січня, на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Засідання було скликане на вимогу України одразу після презентації мого друга міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса щодо пріоритетів швейцарського головування в ОБСЄ на 2026 рік. Здатність ОБСЄ своєчасно та ефективно реагувати на кожне явне порушення Гельсінських принципів має вирішальне значення

- повідомив Сибіга.

Він подякував партнерам в ОБСЄ за активну участь у засіданні, рішуче і однозначне засудження триваючого терору москви, а також за консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир.

Нагадаємо

Вночі 13 січня росія випустила по Україні 25 ракет та 293 безпілотники. Сили ППО збили 7 ракет та 240 дронів, зафіксовано влучання.

Ольга Розгон

