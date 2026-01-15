$43.180.08
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Эксперт Сергей Шабовта считает, что СБУ должна проверить действия экс-заместителя главы Госавиаслужбы Игоря Зелинского, который легализовал документы российской подсанкционной компании. Это могло принести рф миллионы долларов дохода.

Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского

Решения должностных лиц в сфере авиационной безопасности во время войны должны оцениваться не только с точки зрения формального соблюдения процедур, но и с точки зрения реальных рисков для национальной безопасности. Именно поэтому действия бывшего заместителя председателя Госавиаслужбы Игоря Зелинского, который был причастен к принятию решений на основе документов российской подсанкционной компании, выданных уже после полномасштабного вторжения, требуют отдельной и профессиональной проверки Службы безопасности Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

В конце декабря вице-премьер Алексей Кулеба внес кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы на рассмотрение Кабинета министров Украины. Не исключено, что таким образом он пытается избежать проведения открытого конкурса на эту должность, ведь прозрачный отбор планируют возобновить до осени этого года.

Чем запомнился Зелинский?

Игоря Зелинского уволили с должности заместителя главы Госавиаслужбы в феврале прошлого года. Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020-2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль россии. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что очевидно является подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты с их переоформлением между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Впрочем, уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание, что является материальным ущербом государству.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения россии на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Преступление против государства

По словам Шабовты, механизм применения санкций во многих случаях был юридически уязвимым, однако после их введения государство все же обязано обеспечить жесткий контроль за их соблюдением. Ведь за нарушение закона о санкциях, особенно если это касается структур и предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом государства-агрессора, предусмотрена уголовная ответственность.

Эксперт подчеркивает, что в случае возможных решений или действий, которые создавали условия для сотрудничества с подсанкционными субъектами или легализации их документов, может идти речь не о служебной халатности, а о преступлении против государства.

"Это не административная ответственность, а это очень жесткие и грубые нарушения (принятие решений на основе документов подсанкционной российской компании, входящей в состав ОПК россии – ред.), нарушения действующего законодательства во время войны, потому что они касаются именно структур, связанных с государством-врагом. И понятно, что в первую очередь, я уверен в этом, это функция Службы безопасности Украины. Потому что то, что касается внешних отношений, для этого есть контрразведка, для этого есть другие отделы… Ответ один только – это преступление против государства Украина, если такие факты есть. Ну а здесь должны помогать еще и журналисты – давать огласку таким ситуациям", - отметил Шабовта.

Комментируя возможную роль Совета национальной безопасности и обороны, Шабовта отметил, что СНБО не имеет контрольных функций, ведь его задача – это сбор материалов и формирование предложений по санкциям, но не надзор за их выполнением. Именно поэтому вопрос контроля за соблюдением санкционного законодательства входит в компетенцию СБУ.

По мнению юриста Дмитрия Касьяненко, выявленные журналистами факты свидетельствуют о необходимости проведения расследования правоохранительными органами.

"Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества, в том числе через документы, экспертизы или "технические обоснования". Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины. Если такие разрешения выданы, это дает основания говорить об обходе санкций и продолжении фактического взаимодействия с рф", - пояснил адвокат Дмитрий Касьяненко.

По его словам, действия бывших должностных лиц Госавиаслужбы могут квалифицироваться по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), если будет выявлен умысел и реальная помощь стране-агрессору, ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), при условии что решение принималось вопреки интересам Госавиаслужбы, ст. 367 УК Украины (служебная халатность), если должностные лица "не проверили" санкционные ограничения и процедуры.

Поэтому в ситуации с решениями, к которым был причастен Игорь Зелинский, логичным и необходимым шагом выглядит комплексная их проверка со стороны Службы безопасности Украины. Ведь речь идет не только о правовой оценке отдельных управленческих действий, но и об установлении того, могли ли они нанести ущерб государственным интересам Украины в условиях полномасштабной войны и санкционного противостояния россии.

Лилия Подоляк

