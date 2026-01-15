В Швеции арестовали экс-сотрудника Вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Шведские власти арестовали гражданина Швеции, подозреваемого в шпионской деятельности в пользу России. По данным газеты Dagens Nyheter, мужчина находится под стражей из-за преступлений, предположительно совершенных в период с 2022 года по начало 2025-го. Об этом пишет УНН.

Подробности

Подозреваемый имеет значительный опыт работы в сфере безопасности. До 2022 года он работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции. Впоследствии мужчина перешел в частную ИТ-компанию, где занимался оценкой угроз и внутренней безопасностью.

Глава МИД Швеции призвала ЕС включить ограничения против "теневого флота" и удобрений РФ в 20-й пакет санкций

Особое внимание следствия привлекло то, что среди клиентов этой компании была издательская группа Bonnier. Это давало подозреваемому доступ к технической поддержке ведущих шведских медиа, в частности изданий Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

Связи с конспирологами

Помимо профессиональной деятельности, имя задержанного фигурирует в списках сайтов, распространяющих теории заговора. Также известно, что ранее он неоднократно подавал жалобы шведскому омбудсмену, хотя их содержание не разглашается. Сейчас правоохранители устанавливают объем данных, которые могли быть переданы российским спецслужбам.

В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу рф: его взяли под стражу