В Швеции арестовали экс-сотрудника Вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу РФ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 января, 14:15 • 11282 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 20290 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 52334 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 65077 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35997 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32985 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52066 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41800 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43665 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38632 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину с ребенком15 января, 12:54 • 4310 просмотра
МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ15 января, 13:25 • 3746 просмотра
Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике15 января, 13:40 • 3920 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 6426 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 10707 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 10769 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 45021 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 52334 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 65077 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 59603 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 6496 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22352 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44128 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77902 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68881 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
Северный поток

В Швеции арестовали экс-сотрудника Вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Швеция арестовала гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России с 2022 года. Бывший ИТ-консультант Вооруженных сил имел доступ к ведущим шведским медиа.

В Швеции арестовали экс-сотрудника Вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Шведские власти арестовали гражданина Швеции, подозреваемого в шпионской деятельности в пользу России. По данным газеты Dagens Nyheter, мужчина находится под стражей из-за преступлений, предположительно совершенных в период с 2022 года по начало 2025-го. Об этом пишет УНН.

Подробности

Подозреваемый имеет значительный опыт работы в сфере безопасности. До 2022 года он работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции. Впоследствии мужчина перешел в частную ИТ-компанию, где занимался оценкой угроз и внутренней безопасностью.

Глава МИД Швеции призвала ЕС включить ограничения против "теневого флота" и удобрений РФ в 20-й пакет санкций12.01.26, 22:33 • 5283 просмотра

Особое внимание следствия привлекло то, что среди клиентов этой компании была издательская группа Bonnier. Это давало подозреваемому доступ к технической поддержке ведущих шведских медиа, в частности изданий Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

Связи с конспирологами

Помимо профессиональной деятельности, имя задержанного фигурирует в списках сайтов, распространяющих теории заговора. Также известно, что ранее он неоднократно подавал жалобы шведскому омбудсмену, хотя их содержание не разглашается. Сейчас правоохранители устанавливают объем данных, которые могли быть переданы российским спецслужбам. 

В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу рф: его взяли под стражу09.01.26, 22:15 • 3938 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Техника
Швеция