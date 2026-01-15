У Швеції заарештували ексспівробітника Збройних сил за підозрою у шпигунстві на користь рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 січня, 14:15 • 11300 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 20403 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 52438 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 65185 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36071 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33001 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52089 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41806 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43680 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38651 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив жінку з дитиною15 січня, 12:54 • 4436 перегляди
МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф15 січня, 13:25 • 3796 перегляди
Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15 січня, 13:40 • 3988 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 6544 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 10800 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 10809 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 45050 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 52438 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 65185 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59620 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 6556 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22364 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44143 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 77912 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68890 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Північний потік

У Швеції заарештували ексспівробітника Збройних сил за підозрою у шпигунстві на користь рф

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Швеція заарештувала громадянина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії з 2022 року. Колишній ІТ-консультант Збройних сил мав доступ до провідних шведських медіа.

У Швеції заарештували ексспівробітника Збройних сил за підозрою у шпигунстві на користь рф

Шведська влада заарештувала громадянина Швеції, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь росії. За даними газети Dagens Nyheter, чоловік перебуває під вартою через злочини, ймовірно вчинені у період з 2022 року по початок 2025-го. Про це пише УНН.

Деталі

Підозрюваний має значний досвід роботи у сфері безпеки. До 2022 року він працював ІТ-консультантом у Збройних силах Швеції. Згодом чоловік перейшов до приватної ІТ-компанії, де займався оцінкою загроз та внутрішньою безпекою.

Глава МЗС Швеції закликала ЄС включити обмеження проти "тіньового флоту" та добрив рф до 20-го пакета санкцій12.01.26, 22:33 • 5283 перегляди

Особливу увагу слідства привернуло те, що серед клієнтів цієї компанії була видавнича група Bonnier. Це давало підозрюваному доступ до технічної підтримки провідних шведських медіа, зокрема видань Dagens Nyheter, Expressen та Dagens Industri.

Зв'язки з конспірологами

Окрім професійної діяльності, ім'я затриманого фігурує у списках сайтів, що поширюють теорії змови. Також відомо, що раніше він неодноразово подавав скарги до шведського омбудсмена, хоча їхній зміст не розголошується. Наразі правоохоронці встановлюють обсяг даних, які могли бути передані російським спецслужбам. 

У Швеції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на рф: його взяли під варту 09.01.26, 22:15 • 3938 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка
Швеція