У Швеції заарештували ексспівробітника Збройних сил за підозрою у шпигунстві на користь рф

Шведська влада заарештувала громадянина Швеції, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь росії. За даними газети Dagens Nyheter, чоловік перебуває під вартою через злочини, ймовірно вчинені у період з 2022 року по початок 2025-го. Про це пише УНН.

Деталі

Підозрюваний має значний досвід роботи у сфері безпеки. До 2022 року він працював ІТ-консультантом у Збройних силах Швеції. Згодом чоловік перейшов до приватної ІТ-компанії, де займався оцінкою загроз та внутрішньою безпекою.

Особливу увагу слідства привернуло те, що серед клієнтів цієї компанії була видавнича група Bonnier. Це давало підозрюваному доступ до технічної підтримки провідних шведських медіа, зокрема видань Dagens Nyheter, Expressen та Dagens Industri.

Зв'язки з конспірологами

Окрім професійної діяльності, ім'я затриманого фігурує у списках сайтів, що поширюють теорії змови. Також відомо, що раніше він неодноразово подавав скарги до шведського омбудсмена, хоча їхній зміст не розголошується. Наразі правоохоронці встановлюють обсяг даних, які могли бути передані російським спецслужбам.

