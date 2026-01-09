У Швеції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на рф: його взяли під варту
33-річного чоловіка затримали у Швеції за підозрою у шпигунстві, він перебуває під вартою з 7 січня. Підозрюваний надавав інформацію російській розвідці.
У Швеції за підозрою в шпигунстві затриманий 33-річний чоловік. Наразі він перебуває під вартою з 7 січня. Про це повідомляє прокуратура Швеції, передає УНН.
Деталі
Як йдеться в повідомленні, Стокгольмський окружний суд ухвалив рішення про взяття під варту 33-річного чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві.
"Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії. На даний момент розслідування вказує на те, що підозрюваний надавав інформацію російській розвідці. Чи це дійсно так, покаже подальший процес", - заявив прокурор.
Служба безпеки затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з рф коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону.