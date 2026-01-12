Глава МЗС Швеції закликала ЄС включити обмеження проти "тіньового флоту" та добрив рф до 20-го пакета санкцій

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 3520 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 7114 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 9840 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 12079 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21432 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16129 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18064 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 37644 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36705 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29229 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
82%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12 січня, 10:45 • 4546 перегляди
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома12 січня, 11:02 • 3406 перегляди
Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії12 січня, 11:59 • 4206 перегляди
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 3970 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 5434 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21426 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 30583 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 37643 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 34984 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 39508 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 32433 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28183 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34130 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36304 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92375 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Глава МЗС Швеції закликала ЄС включити обмеження проти "тіньового флоту" та добрив рф до 20-го пакета санкцій

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард закликала ЄС посилити економічний тиск на росію. Вона запропонувала включити до 20-го пакета санкцій заборону на морські послуги суднам, що транспортують російські енергоресурси, та посилити обмеження на експорт російських добрив.

Глава МЗС Швеції закликала ЄС включити обмеження проти "тіньового флоту" та добрив рф до 20-го пакета санкцій

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард звернулася до високої представниці ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас із закликом посилити економічний тиск на росію. У своєму зверненні, опублікованому в соцмережі X у понеділок, 12 січня, Стенергард запропонувала конкретні заходи для нового, 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Про це пише УНН.

Деталі

Шведська сторона наполягає на запровадженні повної заборони на надання морських послуг будь-яким суднам, що транспортують російські вуглецеві енергоресурси. Цей захід спрямований на остаточне блокування діяльності російського "тіньового флоту", який москва використовує для обходу цінових обмежень на нафту та газ.

Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка12.01.26, 16:09 • 2994 перегляди

Санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів впливу на Кремль. Чинні обмеження вже призвели до суттєвого скорочення доходів рф, але ми маємо підвищувати вартість війни для путіна

- наголосила Марія Малмер Стенергард.

Обмеження експорту та предметів розкоші

Окрім енергетичного сектору, Швеція пропонує розширити санкції на наступні напрямки:

  • російські добрива: посилення заходів проти експорту цієї продукції до країн ЄС, що є третьою за величиною статтею доходів рф від торгівлі з Європою;
    • Предмети розкоші: скасування порогу вартості, що дозволить повністю заборонити експорт європейських брендів до росії незалежно від ціни товару.

      За словами Стенергард, присутність дорогих європейських товарів на російському ринку має символічне значення, яке агресор використовує для створення ілюзії нормальності життя в умовах війни. 

      Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку09.01.26, 12:37 • 15692 перегляди

      Степан Гафтко

      ПолітикаНовини Світу
      Санкції
      Енергетика
      Бренд
      Війна в Україні
      Володимир Путін
      Кая Каллас
      Європейський Союз
      Швеція