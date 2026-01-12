Глава МЗС Швеції закликала ЄС включити обмеження проти "тіньового флоту" та добрив рф до 20-го пакета санкцій

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард звернулася до високої представниці ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас із закликом посилити економічний тиск на росію. У своєму зверненні, опублікованому в соцмережі X у понеділок, 12 січня, Стенергард запропонувала конкретні заходи для нового, 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Про це пише УНН.

Деталі

Шведська сторона наполягає на запровадженні повної заборони на надання морських послуг будь-яким суднам, що транспортують російські вуглецеві енергоресурси. Цей захід спрямований на остаточне блокування діяльності російського "тіньового флоту", який москва використовує для обходу цінових обмежень на нафту та газ.

Санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів впливу на Кремль. Чинні обмеження вже призвели до суттєвого скорочення доходів рф, але ми маємо підвищувати вартість війни для путіна - наголосила Марія Малмер Стенергард.

Обмеження експорту та предметів розкоші

Окрім енергетичного сектору, Швеція пропонує розширити санкції на наступні напрямки:

російські добрива: посилення заходів проти експорту цієї продукції до країн ЄС, що є третьою за величиною статтею доходів рф від торгівлі з Європою;

Предмети розкоші: скасування порогу вартості, що дозволить повністю заборонити експорт європейських брендів до росії незалежно від ціни товару.

За словами Стенергард, присутність дорогих європейських товарів на російському ринку має символічне значення, яке агресор використовує для створення ілюзії нормальності життя в умовах війни.

