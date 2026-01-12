Глава МИД Швеции призвала ЕС включить ограничения против "теневого флота" и удобрений РФ в 20-й пакет санкций

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард обратилась к высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кае Каллас с призывом усилить экономическое давление на Россию. В своем обращении, опубликованном в соцсети X в понедельник, 12 января, Стенергард предложила конкретные меры для нового, 20-го санкционного пакета Евросоюза. Об этом пишет УНН.

Детали

Шведская сторона настаивает на введении полного запрета на предоставление морских услуг любым судам, транспортирующим российские углеродные энергоресурсы. Эта мера направлена на окончательное блокирование деятельности российского "теневого флота", который Москва использует для обхода ценовых ограничений на нефть и газ.

Санкционное давление остается одним из ключевых инструментов влияния на Кремль. Действующие ограничения уже привели к существенному сокращению доходов РФ, но мы должны повышать стоимость войны для Путина - подчеркнула Мария Малмер Стенергард.

Ограничение экспорта и предметов роскоши

Помимо энергетического сектора, Швеция предлагает расширить санкции на следующие направления:

российские удобрения: усиление мер против экспорта этой продукции в страны ЕС, что является третьей по величине статьей доходов РФ от торговли с Европой;

Предметы роскоши: отмена порога стоимости, что позволит полностью запретить экспорт европейских брендов в Россию независимо от цены товара.

По словам Стенергард, присутствие дорогих европейских товаров на российском рынке имеет символическое значение, которое агрессор использует для создания иллюзии нормальности жизни в условиях войны.

