15 января, 14:15 • 11126 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 19864 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51875 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 64619 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35792 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32897 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51967 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41758 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43574 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38504 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Юлия Тимошенко заявила о блокировке ее счетов и невозможности уплаты залога

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила о блокировке ее банковских счетов, что делает невозможным внесение залога. Она планировала использовать средства, полученные в качестве компенсации за политические преследования.

Юлия Тимошенко заявила о блокировке ее счетов и невозможности уплаты залога

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что не может внести средства для залога по делу, которое она называет политически заказным преследованием. По словам политика, ее банковские счета были заблокированы еще до соответствующего судебного решения. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Детали

Тимошенко отметила, что планировала использовать для уплаты залога средства, полученные ранее в качестве компенсации за политические преследования. Однако реализовать это пока невозможно из-за ограничения доступа к ее активам.

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича14.01.26, 12:36 • 2924 просмотра

Что такое сюр? Это когда ты планируешь уплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда. Таково оно – антикоррупционное правосудие международных мошенников

– заявила бывшая премьер-министр.

Реакция на действия правоохранителей

Политик убеждена, что такие шаги направлены на то, чтобы заставить ее прекратить политическую деятельность или покинуть страну. Она подчеркнула, что не собирается прекращать борьбу, несмотря на давление.

Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь

– добавила Тимошенко, не сообщив, с кем сейчас борется.

К своему сообщению она добавила иллюстрацию, на которой изображено, как она прикуривает сигарету от бумаги с надписью "враги Украины". 

Дело Тимошенко: прокурор ходатайствует о мере пресечения в виде 50 млн грн залога15.01.26, 17:28 • 2776 просмотров

Степан Гафтко

