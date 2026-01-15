Юлия Тимошенко заявила о блокировке ее счетов и невозможности уплаты залога

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что не может внести средства для залога по делу, которое она называет политически заказным преследованием. По словам политика, ее банковские счета были заблокированы еще до соответствующего судебного решения. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Детали

Тимошенко отметила, что планировала использовать для уплаты залога средства, полученные ранее в качестве компенсации за политические преследования. Однако реализовать это пока невозможно из-за ограничения доступа к ее активам.

Что такое сюр? Это когда ты планируешь уплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда. Таково оно – антикоррупционное правосудие международных мошенников – заявила бывшая премьер-министр.

Реакция на действия правоохранителей

Политик убеждена, что такие шаги направлены на то, чтобы заставить ее прекратить политическую деятельность или покинуть страну. Она подчеркнула, что не собирается прекращать борьбу, несмотря на давление.

Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь – добавила Тимошенко, не сообщив, с кем сейчас борется.

К своему сообщению она добавила иллюстрацию, на которой изображено, как она прикуривает сигарету от бумаги с надписью "враги Украины".

