Юлія Тимошенко заявила про блокування її рахунків та неможливість сплати застави

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 січня, 14:15 • 11035 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 19616 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 51638 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 64367 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 35699 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32842 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51905 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41733 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43517 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38432 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд призначив тимчасового голову Мінцифри: що відомо про Олександра Борнякова15 січня, 11:25 • 4130 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 9576 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 21504 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 5584 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 10097 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 10191 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 44670 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 51634 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 64362 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59379 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 5718 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22208 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44000 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 77770 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68758 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
The Guardian

Юлія Тимошенко заявила про блокування її рахунків та неможливість сплати застави

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила про блокування її банківських рахунків, що унеможливлює внесення застави. Вона планувала використати кошти, отримані як компенсацію за політичні переслідування.

Юлія Тимошенко заявила про блокування її рахунків та неможливість сплати застави

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що не може внести кошти для застави у справі, яку вона називає політично замовним переслідуванням. За словами політикині, її банківські рахунки були заблоковані ще до відповідного судового рішення. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Тимошенко зазначила, що планувала використати для сплати застави кошти, отримані раніше як компенсацію за політичні переслідування. Проте реалізувати це наразі неможливо через обмеження доступу до її активів.

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича14.01.26, 12:36 • 2924 перегляди

Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду. Таке воно – антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв

– заявила колишня прем'єр-міністерка.

Реакція на дії правоохоронців

Політикиня переконана, що такі кроки спрямовані на те, щоб змусити її припинити політичну діяльність або залишити країну. Вона наголосила, що не збирається припиняти боротьбу, попри тиск.

Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся

– додала Тимошенко, не повідомивши, з ким наразі бореться.

До свого допису вона додала ілюстрацію, на якій зображено, як вона прикурює сигарету від паперу з написом "вороги України". 

Справа Тимошенко: прокурор клопоче про запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави15.01.26, 17:28 • 2756 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Банківська картка