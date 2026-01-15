Юлія Тимошенко заявила про блокування її рахунків та неможливість сплати застави

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що не може внести кошти для застави у справі, яку вона називає політично замовним переслідуванням. За словами політикині, її банківські рахунки були заблоковані ще до відповідного судового рішення. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Тимошенко зазначила, що планувала використати для сплати застави кошти, отримані раніше як компенсацію за політичні переслідування. Проте реалізувати це наразі неможливо через обмеження доступу до її активів.

Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду. Таке воно – антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв – заявила колишня прем'єр-міністерка.

Реакція на дії правоохоронців

Політикиня переконана, що такі кроки спрямовані на те, щоб змусити її припинити політичну діяльність або залишити країну. Вона наголосила, що не збирається припиняти боротьбу, попри тиск.

Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся – додала Тимошенко, не повідомивши, з ким наразі бореться.

До свого допису вона додала ілюстрацію, на якій зображено, як вона прикурює сигарету від паперу з написом "вороги України".

