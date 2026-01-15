Что будет с ценами на продуктовую корзину - ответ эксперта

В ближайшее время крупы могут подорожать на 5%, будут прибавлять в цене, как ожидается, и хлеб, яйца, овощи, и тенденция будет сохраняться вплоть до момента, пока не будет сезонных овощей. Об этом во время брифинга в четверг сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет УНН.

Детали

"Тенденция такова, говорит о том, что крупы, наверное, процентов на пять в ближайшее время могут подорожать. Ситуация с мясом более-менее стабильная, но (...) из-за подорожания производства также могут быть скачки с ценообразованием, например, на мясо свинины, говядины. Подросла цена, в ближайшее время могут вырасти яйца, там январь-февраль, где-то порядка плюс 10%", - отметил Марчук.

Также дорожают и овощи, из-за подорожания стоимости хранения.

"Подорожала себестоимость хранения овощей, если мы констатировали, что в декабре цена на них остается более-менее стабильной, то сейчас некоторая категория овощей, она начала рост за счет подорожания содержания их в системах хранения. Дороже стали тепличные овощи, которые мы уже сейчас в этот сезон не производим, а то, что производим, понятно, при таких обстоятельствах оно является сверхдорогим, и соответственно импорт является дорогим в закупке. И сейчас мы видим, что огурцы, томаты они являются достаточно такими дорогостоящими", - отметил эксперт.

"Стоимость хлеба ежемесячно также растет в цене, где-то порядка 1,5-2 процента ежемесячно, также будем наблюдать из-за этих непосредственных ударов, которые совершает враг по инфраструктуре, - продолжал Марчук.

На 26-й год, к сожалению, ситуация такова, что мы будем видеть плановое подорожание из-за этих обстрелов, ударов. До момента, пока не будут появляться непосредственные овощи, например, которые мы будем выращивать под открытым грунтом, на который не будет влиять хранение, затраты на электроэнергию, как в тепличных условиях, соответственно тогда предложение будет увеличиваться, соответственно цена будет уменьшаться - ответил эксперт, будет ли расти в целом стоимость продуктовой корзины.

