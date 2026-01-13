Ситуация с обеспечением украинцев продуктами под контролем: министру экономики поручили реагировать на запросы сетей

В Украине ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей, передает УНН.

Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей