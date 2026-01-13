Ситуация с обеспечением украинцев продуктами под контролем: министру экономики поручили реагировать на запросы сетей
Киев • УНН
Премьер Юлия Свириденко сообщила, что ситуация с обеспечением людей продуктами питания под контролем. Она поручила министру экономики реагировать на запросы ритейл-сетей.
Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей
Напомним
Киевляне сообщали о закрытии крупных супермаркетов, таких как "Сильпо", "Аврора", "АТБ", из-за длительных отключений света. Сети "Аврора", NOVUS и "Fozzy Group" подтвердили временные трудности, тогда как "АТБ-Маркет" опровергает информацию о массовых закрытиях.