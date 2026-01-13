Ситуация с обеспечением украинцев продуктами под контролем: министру экономики поручили реагировать на запросы сетей

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 7528 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12952 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25835 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 43213 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 33277 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32253 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 53454 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22862 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23587 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54654 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.5м/с
77%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13 января, 02:51 • 8026 просмотра
Граждан США призвали немедленно покинуть Иран13 января, 03:25 • 4514 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 8868 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 12063 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 7492 просмотра
публикации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 7496 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 53454 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 48633 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 54654 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 50258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьков
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 41102 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 36129 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41468 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 43344 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99478 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Шахед-136

Ситуация с обеспечением украинцев продуктами под контролем: министру экономики поручили реагировать на запросы сетей

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что ситуация с обеспечением людей продуктами питания под контролем. Она поручила министру экономики реагировать на запросы ритейл-сетей.

Ситуация с обеспечением украинцев продуктами под контролем: министру экономики поручили реагировать на запросы сетей

В Украине ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей, передает УНН.

Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей 

- сообщила Свириденко.

Напомним

Киевляне сообщали о закрытии крупных супермаркетов, таких как "Сильпо", "Аврора", "АТБ", из-за длительных отключений света. Сети "Аврора", NOVUS и "Fozzy Group" подтвердили временные трудности, тогда как "АТБ-Маркет" опровергает информацию о массовых закрытиях.

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина
Киев