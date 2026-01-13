Ситуація із забезпечення українців продуктами під контролем: міністру економіки доручили реагувати на запити мереж

$43.260.18
08:22 • 7570 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 12992 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25857 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 43236 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 33298 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32263 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53481 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22865 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23588 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54671 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 8026 перегляди
Громадян США закликали негайно залишити Іран13 січня, 03:25 • 4514 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 8868 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 12063 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 7492 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 7566 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53481 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 48650 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 54671 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 50273 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 41110 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 36134 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41474 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 43349 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99482 перегляди
Ситуація із забезпечення українців продуктами під контролем: міністру економіки доручили реагувати на запити мереж

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що ситуація із забезпеченням людей продуктами харчування під контролем. Вона доручила міністру економіки реагувати на запити рітейл-мереж.

Ситуація із забезпечення українців продуктами під контролем: міністру економіки доручили реагувати на запити мереж

В Україні ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко і додала, що доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж, передає УНН.

Координуємо зусилля з рітейл-мережами. Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж 

- повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Кияни повідомляли про закриття великих супермаркетів, таких як "Сільпо", "Аврора", "АТБ", через тривалі відключення світла. Мережі "Аврора", NOVUS та "Fozzy Group" підтвердили тимчасові труднощі, тоді як "АТБ-Маркет" спростовує інформацію про масові закриття.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Україна
Київ