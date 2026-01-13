Ситуація із забезпечення українців продуктами під контролем: міністру економіки доручили реагувати на запити мереж
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що ситуація із забезпеченням людей продуктами харчування під контролем. Вона доручила міністру економіки реагувати на запити рітейл-мереж.
Координуємо зусилля з рітейл-мережами. Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж
Нагадаємо
Кияни повідомляли про закриття великих супермаркетів, таких як "Сільпо", "Аврора", "АТБ", через тривалі відключення світла. Мережі "Аврора", NOVUS та "Fozzy Group" підтвердили тимчасові труднощі, тоді як "АТБ-Маркет" спростовує інформацію про масові закриття.