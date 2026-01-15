В Белом доме заявили, что 800 казней, запланированных в Иране, были остановлены
Киев • УНН
Ливитт сказала, что президент США и его команда сообщили иранским чиновникам, что будут "серьезные последствия", если убийства протестующих в Иране продолжатся.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в Иране остановили 800 запланированных казней после заявлений Дональда Трампа о "серьезных последствиях", передает УНН со ссылкой на АР.
Трамп угрожал действовать и сказал протестующим, что "помощь уже в пути", но в среду заявил, что имеет достоверные источники информации о том, что казни будут остановлены.
"Все варианты остаются на столе для президента", – сказала Ливитт.
