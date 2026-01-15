$43.180.08
14:15 • 10097 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 17326 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 49081 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 61727 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 34508 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32443 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51431 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41457 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42943 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37658 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белом доме заявили, что 800 казней, запланированных в Иране, были остановлены

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Ливитт сказала, что президент США и его команда сообщили иранским чиновникам, что будут "серьезные последствия", если убийства протестующих в Иране продолжатся.

В Белом доме заявили, что 800 казней, запланированных в Иране, были остановлены

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в Иране остановили 800 запланированных казней после заявлений Дональда Трампа о "серьезных последствиях", передает УНН со ссылкой на АР.

Ливитт сказала, что президент США и его команда сообщили иранским чиновникам, что будут "серьезные последствия", если убийства протестующих в Иране будут продолжаться.

Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп14.01.26, 23:59 • 10178 просмотров

Трамп угрожал действовать и сказал протестующим, что "помощь уже в пути", но в среду заявил, что имеет достоверные источники информации о том, что казни будут остановлены.

"Все варианты остаются на столе для президента", – сказала Ливитт.  

Иран открыл воздушное пространство после закрытия на фоне угрозы нападения со стороны США - Al Jazeera15.01.26, 09:25 • 3682 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран