Иран открыл воздушное пространство после закрытия на фоне угрозы нападения со стороны США - Al Jazeera

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Иран объявил об открытии своего воздушного пространства, которое было закрыто для большинства рейсов из-за угроз нападения со стороны США. Запрет действовал с 1:45 до 4:00 и с 4:44 до 7:00 по местному времени.

Иран открыл воздушное пространство после закрытия на фоне угрозы нападения со стороны США - Al Jazeera

Власти Ирана объявили об открытии своего воздушного пространства, которое до этого было закрыто для большинства рейсов на фоне угроз нападения со стороны США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Большинство рейсов было запрещено в иранском воздушном пространстве с 1:45 до 4:00 по местному времени (с 22:15 до 00:30 по Гринвичу) и снова с 4:44 до 7:00 (с 01:14 до 03:30 по Гринвичу) в четверг, согласно сообщениям, опубликованным Федеральной авиационной администрацией США.

По данным онлайн-сервиса FlightRadar, по состоянию на 6:05 по местному времени над Ираном находилось лишь три самолета, а десятки самолетов летали вокруг границ страны. Воздушное пространство Ирана было открыто примерно в 7 утра по местному времени.

До этого США и Великобритания вывели часть военного персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре после того, как высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран предупредил о намерении нанести удар по американским войскам на Ближнем Востоке, если Трамп начнет военную операцию.

Ряд стран также выпустил предупреждения для своих граждан, находящихся в регионе, из-за опасений эскалации конфликта.

Впоследствии СМИ сообщили, что Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении Тегерана. Он заявил, что получил заверения от "важных источников" о том, что убийства протестующих в Иране прекратились.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины еще на прошлой неделе рекомендовало гражданам покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью.

Аналогичный призыв к своим гражданам прозвучал со стороны министерства иностранных дел Польши.

Евгений Устименко

Новости Мира
Воздушная тревога
Столкновения
Федеральное управление гражданской авиации
Дональд Трамп
Великобритания
Катар
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Польша