Іран відкрив повітряний простір після загрози нападу з боку США - Al Jazeera
Київ • УНН
Іран оголосив про відкриття свого повітряного простору, який був закритий для більшості рейсів через загрози нападу з боку США. Заборона діяла з 1:45 до 4:00 та з 4:44 до 7:00 за місцевим часом.
Влада Ірану оголосила про відкриття свого повітряного простору, який до того був закритий для більшості рейсів на тлі загроз нападу з боку США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Більшість рейсів було заборонено в іранському повітряному просторі з 1:45 до 4:00 за місцевим часом (з 22:15 до 00:30 за Гринвічем) і знову з 4:44 до 7:00 (з 01:14 до 03:30 за Гринвічем) у четвер, згідно з повідомленнями, опублікованими Федеральною авіаційною адміністрацією США.
За даними онлайн-сервісу FlightRadar, станом на 6:05 за місцевим часом над Іраном перебувало лише три літаки, а десятки літаків літали навколо кордонів країни. Повітряний простір Ірану було відкрито приблизно о 7 ранку за місцевим часом.
До того США і Велика Британія вивели частину військового персоналу з авіабази Аль-Удейд в Катарі після того, як високопоставлений іранський чиновник заявив, що Тегеран попередив про намір завдати удару по американських військах на Близькому Сході, якщо Трамп почне військову операцію.
Низка країн також випустила попередження для своїх громадян, які перебувають у регіоні, через побоювання ескалації конфлікту.
Згодом ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп пом'якшив свою риторику щодо Тегерана. Він заявив, що отримав запевнення від "важливих джерел" про те, що вбивства протестувальників в Ірані припинилися.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України ще минулого тижня рекомендувало громадянам покинути Іран через ускладнення безпекової ситуації.
Аналогічний заклик до своїх громадян пролунав з боку міністерства закордонних справ Польщі.