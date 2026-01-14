$43.180.08
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп

Киев • УНН

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийства в Иране прекращаются. По его словам, планов казней нет.

Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал из "достоверных источников", что "убийства в Иране прекращаются", в то время как тысячи людей погибли на фоне антиправительственных протестов. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что заявление Трампа прозвучало на фоне предыдущих сообщений о тысячах погибших во время антиправительственных протестов.

Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. И нет никакого плана для казней. Мне это сказали из надежного источника. Мы это выясним

- сказал президент США журналистам в Овальном кабинете.

Он добавил, что "сегодня должно было быть много казней, но их не будет".

Напомним

По данным Reuters, США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов.

Трамп анонсировал решительные меры в случае казни протестующих в Иране14.01.26, 07:14 • 4992 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Иран