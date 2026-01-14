Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийства в Иране прекращаются. По его словам, планов казней нет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал из "достоверных источников", что "убийства в Иране прекращаются", в то время как тысячи людей погибли на фоне антиправительственных протестов. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что заявление Трампа прозвучало на фоне предыдущих сообщений о тысячах погибших во время антиправительственных протестов.
Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. И нет никакого плана для казней. Мне это сказали из надежного источника. Мы это выясним
Он добавил, что "сегодня должно было быть много казней, но их не будет".
Напомним
По данным Reuters, США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов.
Трамп анонсировал решительные меры в случае казни протестующих в Иране14.01.26, 07:14 • 4992 просмотра