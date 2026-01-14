Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що вбивства в Ірані припиняються. За його словами, жодних планів щодо страт немає.
Президент США Дональд Трамп заявив, що чув з "достовірних джерел", що "вбивства в Ірані припиняються", у той час як тисячі людей загинули на тлі антиурядових протестів. Про це повідомляє CBS News, інформує УНН.
Видання вказує, що заява Трампа пролунала на тлі попередніх повідомлень про тисячі загиблих під час антиурядових протестів.
Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони припинилися. І немає жодного плану для страт. Мені це сказали з надійного джерела. Ми це з’ясуємо
Він додав, що "сьогодні мало бути багато страт, але їх не буде".
За даними Reuters, США можуть завдати удару по Ірану протягом наступних 24 годин.
