19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що вбивства в Ірані припиняються. За його словами, жодних планів щодо страт немає.

Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що чув з "достовірних джерел", що "вбивства в Ірані припиняються", у той час як тисячі людей загинули на тлі антиурядових протестів. Про це повідомляє CBS News, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що заява Трампа пролунала на тлі попередніх повідомлень про тисячі загиблих під час антиурядових протестів.

Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони припинилися. І немає жодного плану для страт. Мені це сказали з надійного джерела. Ми це з’ясуємо

- сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті.

Він додав, що "сьогодні мало бути багато страт, але їх не буде".

Нагадаємо

За даними Reuters, США можуть завдати удару по Ірану протягом наступних 24 годин.

Трамп анонсував рішучі заходи у разі страти протестувальників в Ірані14.01.26, 07:14 • 4984 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Дональд Трамп
Іран