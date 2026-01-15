У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено
Київ • УНН
Лівітт сказала, що президент США та його команда повідомили іранським чиновникам, що будуть "серйозні наслідки", якщо вбивства протестувальників в Ірані продовжуватимуться.
Речниця Білого дому Керолайн Лівіт повідоміла, що в Ірані зупинили 800 запланованих страт після заяв Дональда Трампа про "серйозні наслідки", передає УНН із посиланням на АР.
Трамп погрожував діяти та сказав протестувальникам, що "допомога вже в дорозі", але в середу заявив, що має достовірні джерела інформації про те, що страти будуть зупинені.
"Усі варіанти залишаються на столі для президента", – сказала Лівітт.
