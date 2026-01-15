У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 9256 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 16366 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 47976 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 60561 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 33976 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32249 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51188 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41294 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42673 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37298 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф на тлі війни з Україною рекордно зросла кількість тяжких злочинів за 15 років - ЦПД15 січня, 09:36 • 4002 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 41716 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 8338 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 6386 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 19758 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 3984 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 41804 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 47979 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 60563 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 58104 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Румунія
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 3288 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 21406 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 43297 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 77109 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68142 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
The Guardian

У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Лівітт сказала, що президент США та його команда повідомили іранським чиновникам, що будуть "серйозні наслідки", якщо вбивства протестувальників в Ірані продовжуватимуться.

У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено

Речниця Білого дому Керолайн Лівіт повідоміла, що в Ірані зупинили 800 запланованих страт після заяв Дональда Трампа про "серйозні наслідки", передає УНН із посиланням на АР.

Лівітт сказала, що президент США та його команда повідомили іранським чиновникам, що будуть "серйозні наслідки", якщо вбивства протестувальників в Ірані продовжуватимуться.

Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп14.01.26, 23:59 • 10125 переглядiв

Трамп погрожував діяти та сказав протестувальникам, що "допомога вже в дорозі", але в середу заявив, що має достовірні джерела інформації про те, що страти будуть зупинені.

"Усі варіанти залишаються на столі для президента", – сказала Лівітт.  

Іран відкрив повітряний простір після закриття на тлі загрози нападу з боку США - Al Jazeera15.01.26, 09:25 • 3628 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран