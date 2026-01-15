У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено

Речниця Білого дому Керолайн Лівіт повідоміла, що в Ірані зупинили 800 запланованих страт після заяв Дональда Трампа про "серйозні наслідки", передає УНН із посиланням на АР.

Лівітт сказала, що президент США та його команда повідомили іранським чиновникам, що будуть "серйозні наслідки", якщо вбивства протестувальників в Ірані продовжуватимуться.

Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп

Трамп погрожував діяти та сказав протестувальникам, що "допомога вже в дорозі", але в середу заявив, що має достовірні джерела інформації про те, що страти будуть зупинені.

"Усі варіанти залишаються на столі для президента", – сказала Лівітт.

