Япония подтвердила присутствие разведывательного корабля рф вблизи своих территориальных вод

Министерство обороны Японии подтвердило, что российский разведывательный корабль класса "Вишня" вошел в прилегающие зоны вокруг островов Йонагуни и Мияко с 13 по 15 января, после чего направился в Тихий океан. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По данным Объединенного штаба, судно с номером корпуса 535 было обнаружено при движении на северо-восток через прилегающую зону острова Йонагуни, а позже проходило по водам, включавшим прилегающую зону острова Мияко. Министерство сообщило, что Силы морской самообороны (MSDF) осуществляли постоянное наблюдение на протяжении всего прохода корабля.

Объединенный штаб отметил, что наблюдение проводили эсминец MSDF "Икадзути" 1-й эскортной дивизии, а также патрульные самолеты P-1 из 1-й воздушной патрульной эскадрильи и P-3C из 5-й воздушной патрульной эскадрильи.

Справка

Класс "Вишня" является российской морской разведывательной платформой, предназначенной для сбора коммуникационной и электронной информации. Корабли этого класса оснащены несколькими антенными решетками, радиолокационными куполами и специализированными электронными системами, что позволяет вести длительные операции по сбору информации в зонах повышенного риска или чувствительных водах.

Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы

Дополнение

Японское министерство документирует повторные проходы российских и китайских военных кораблей через ключевые морские пути вокруг Окинавы и цепи юго-западных островов, включая пролив Мияко и воды вокруг острова Йонагуни, которые имеют стратегическое значение как маршруты между Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана.

В предыдущих заявлениях Министерство обороны подчеркивало, что морские и воздушные силы, охраняющие юго-западные секторы обороны, остаются в постоянной готовности и реагируют на перемещения иностранных военных кораблей вблизи японской территории. Последнее обнаружение подчеркивает устойчивое присутствие иностранных военных судов в водах вокруг отдаленных японских островов.

Проход произошел на фоне высокой региональной напряженности: Япония увеличивает инвестиции в морское наблюдение, электронную разведку и оборонные возможности на островах архипелага Нансэй, а также расширила патрулирование для контроля за растущей активностью иностранных сил в юго-западных подходах к стране.

Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы