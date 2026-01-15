Япония подтвердила присутствие разведывательного корабля рф вблизи своих территориальных вод

$43.180.08
15 января, 14:15 • 10671 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 18814 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 50799 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 63491 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35311 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32701 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51725 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41635 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43324 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38195 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 10511 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 8936 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 21182 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 4666 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 8962 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 9038 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 44264 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 50812 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 63504 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 59110 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Гренландия
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 4700 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22024 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 43843 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77619 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68615 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

Япония подтвердила присутствие разведывательного корабля рф вблизи своих территориальных вод

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Японское Минобороны подтвердило присутствие российского разведывательного корабля класса "Вишня" вблизи островов Йонагуни и Мияко с 13 по 15 января. Судно с номером 535 наблюдали Силы морской самообороны Японии.

Япония подтвердила присутствие разведывательного корабля рф вблизи своих территориальных вод

Министерство обороны Японии подтвердило, что российский разведывательный корабль класса "Вишня" вошел в прилегающие зоны вокруг островов Йонагуни и Мияко с 13 по 15 января, после чего направился в Тихий океан. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По данным Объединенного штаба, судно с номером корпуса 535 было обнаружено при движении на северо-восток через прилегающую зону острова Йонагуни, а позже проходило по водам, включавшим прилегающую зону острова Мияко. Министерство сообщило, что Силы морской самообороны (MSDF) осуществляли постоянное наблюдение на протяжении всего прохода корабля.

Объединенный штаб отметил, что наблюдение проводили эсминец MSDF "Икадзути" 1-й эскортной дивизии, а также патрульные самолеты P-1 из 1-й воздушной патрульной эскадрильи и P-3C из 5-й воздушной патрульной эскадрильи.

Справка

Класс "Вишня" является российской морской разведывательной платформой, предназначенной для сбора коммуникационной и электронной информации. Корабли этого класса оснащены несколькими антенными решетками, радиолокационными куполами и специализированными электронными системами, что позволяет вести длительные операции по сбору информации в зонах повышенного риска или чувствительных водах.

Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы06.01.26, 03:29 • 4078 просмотров

Дополнение

Японское министерство документирует повторные проходы российских и китайских военных кораблей через ключевые морские пути вокруг Окинавы и цепи юго-западных островов, включая пролив Мияко и воды вокруг острова Йонагуни, которые имеют стратегическое значение как маршруты между Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана.

В предыдущих заявлениях Министерство обороны подчеркивало, что морские и воздушные силы, охраняющие юго-западные секторы обороны, остаются в постоянной готовности и реагируют на перемещения иностранных военных кораблей вблизи японской территории. Последнее обнаружение подчеркивает устойчивое присутствие иностранных военных судов в водах вокруг отдаленных японских островов.

Проход произошел на фоне высокой региональной напряженности: Япония увеличивает инвестиции в морское наблюдение, электронную разведку и оборонные возможности на островах архипелага Нансэй, а также расширила патрулирование для контроля за растущей активностью иностранных сил в юго-западных подходах к стране.

Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы27.09.25, 04:56 • 5978 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Префектура Окинава
Восточно-Китайское море
Тихий океан
Япония