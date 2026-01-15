Японія підтвердила присутність розвідувального корабля рф поблизу своїх територіальних вод

Японське Міністерство оборони підтвердило, що російський розвідувальний корабель класу "Вішня" увійшов у суміжні зони навколо островів Йонаґуні та Міяко з 13 по 15 січня, після чого попрямував у Тихий океан. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Об’єднаного штабу, судно з номером корпусу 535 було виявлене під час руху на північний схід через суміжну зону острова Йонаґуні, а пізніше проходило водами, що включали суміжну зону острова Міяко. Міністерство повідомило, що Сила морської самооборони (MSDF) здійснювала постійне спостереження протягом усього проходу корабля.

Об’єднаний штаб зазначив, що спостереження проводили есмінець MSDF "Ікадзути" 1-ї ескортувальної дивізії, а також патрульні літаки P-1 з 1-го повітряного патрульного ескадрону та P-3C з 5-го повітряного патрульного ескадрону.

Довідково

Клас "Вішня" є російською морською розвідувальною платформою, призначеною для збору комунікаційної та електронної інформації. Кораблі цього класу оснащені кількома антенними решітками, радіолокаційними куполами та спеціалізованими електронними системами, що дозволяють вести тривалі операції збору інформації в зонах підвищеного ризику чи чутливих водах.

Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави

Доповнення

Японське міністерство документує повторні проходи російських і китайських військових кораблів через ключові морські шляхи навколо Окінави та ланцюга південно-західних островів, включно з протокою Міяко та водами навколо острова Йонаґуні, які мають стратегічне значення як маршрути між Східнокитайським морем та західною частиною Тихого океану.

У попередніх заявах Міністерство оборони підкреслювало, що морські та повітряні сили, які охороняють південно-західні сектори оборони, залишаються у постійній готовності та реагують на переміщення іноземних військових кораблів поблизу японської території. Останнє виявлення підкреслює стійку присутність іноземних військових суден у водах навколо віддалених японських островів.

Прохід відбувся на тлі високої регіональної напруженості: Японія збільшує інвестиції у морське спостереження, електронну розвідку та оборонні можливості на островах архіпелагу Нансей, а також розширила патрулювання для контролю за зростаючою активністю іноземних сил у південно-західних підходах до країни.

Розвідувальний корабель рф шпигував за підводними кабелями Європи