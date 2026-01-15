Японія підтвердила присутність розвідувального корабля рф поблизу своїх територіальних вод

$43.180.08
15 січня, 14:15 • 10638 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 18742 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 50725 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 63413 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 35276 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32683 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51704 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41621 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43308 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38172 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року16:22
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 50729 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59083 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Румунія
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року16:22
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
The Guardian

Японія підтвердила присутність розвідувального корабля рф поблизу своїх територіальних вод

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Японське Міноборони підтвердило присутність російського розвідувального корабля класу "Вишня" поблизу островів Йонаґуні та Міяко з 13 по 15 січня. Судно з номером 535 спостерігали Сили морської самооборони Японії.

Японія підтвердила присутність розвідувального корабля рф поблизу своїх територіальних вод

Японське Міністерство оборони підтвердило, що російський розвідувальний корабель класу "Вішня" увійшов у суміжні зони навколо островів Йонаґуні та Міяко з 13 по 15 січня, після чого попрямував у Тихий океан. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Об’єднаного штабу, судно з номером корпусу 535 було виявлене під час руху на північний схід через суміжну зону острова Йонаґуні, а пізніше проходило водами, що включали суміжну зону острова Міяко. Міністерство повідомило, що Сила морської самооборони (MSDF) здійснювала постійне спостереження протягом усього проходу корабля.

Об’єднаний штаб зазначив, що спостереження проводили есмінець MSDF "Ікадзути" 1-ї ескортувальної дивізії, а також патрульні літаки P-1 з 1-го повітряного патрульного ескадрону та P-3C з 5-го повітряного патрульного ескадрону.

Довідково

Клас "Вішня" є російською морською розвідувальною платформою, призначеною для збору комунікаційної та електронної інформації. Кораблі цього класу оснащені кількома антенними решітками, радіолокаційними куполами та спеціалізованими електронними системами, що дозволяють вести тривалі операції збору інформації в зонах підвищеного ризику чи чутливих водах.

Японія підняла винищувачі через проліт китайської авіації біля Окінави06.01.26, 03:29

Доповнення

Японське міністерство документує повторні проходи російських і китайських військових кораблів через ключові морські шляхи навколо Окінави та ланцюга південно-західних островів, включно з протокою Міяко та водами навколо острова Йонаґуні, які мають стратегічне значення як маршрути між Східнокитайським морем та західною частиною Тихого океану.

У попередніх заявах Міністерство оборони підкреслювало, що морські та повітряні сили, які охороняють південно-західні сектори оборони, залишаються у постійній готовності та реагують на переміщення іноземних військових кораблів поблизу японської території. Останнє виявлення підкреслює стійку присутність іноземних військових суден у водах навколо віддалених японських островів.

Прохід відбувся на тлі високої регіональної напруженості: Японія збільшує інвестиції у морське спостереження, електронну розвідку та оборонні можливості на островах архіпелагу Нансей, а також розширила патрулювання для контролю за зростаючою активністю іноземних сил у південно-західних підходах до країни.

Розвідувальний корабель рф шпигував за підводними кабелями Європи 27.09.25, 04:56

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Префектура Окінава
Східнокитайське море
Тихий океан
Японія